В Уфе будут судить 28-летнюю девушку, которая насмерть сбила мать с 4-летним ребенком

В Уфе в ближайшие дни начнется суд над 28-летней Дарьей Сорокиной, которая за рулем иномарки насмерть сбила 29-летнюю женщину и ее 4-летнего ребенка

В Уфе в ближайшие дни начнется суд над 28-летней Дарьей Сорокиной, которая за рулем иномарки насмерть сбила 29-летнюю женщину и ее 4-летнего ребенка. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о нарушении правил дорожного движения со смертельным исходом. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, резонансное ДТП случилось на пересечении улиц Софьи Перовской и Авроры 27 июля. Сорокина за рулем Nissan Juke задавила мать с сыном, когда те переходили дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора. По предварительным данным, водитель отвлеклась на кормление ребенка, а после столкновения с пешеходами перепутала педали газа и тормоза. Ранее «КП-Уфа» публиковала видео с моментом смертельного наезда.