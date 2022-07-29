В Уфе избрали меру пресечения девушке, которая за рулем авто задавила женщину с ребенком

фото: Объединенная пресс-служба судов Башкирии

Октябрьский районный суд Уфы отправил под домашний арест 28-летнюю Дарью Сорокину, которая за рулем Nissan Juke насмерть сбила женщину и ее 4-летнего сына. Об этом 29 июля сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии.

– В судебном заседании подозреваемая и ее защитник просили избрать более мягкую меру пресечения, – передали в инстанции. – Суд удовлетворил ходатайство, постановив избрать в отношении Сорокиной меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 29 суток – то есть до 27 сентября 2022 года.

Напомним, смертельное ДТП случилось на пересечении улиц Софьи Перовской и Авроры. Сорокина за рулем Nissan Juke задавила мать с сыном, когда те переходили дорогу по «зебре». Позже выяснилось, что водитель отвлеклась на кормление ребенка, а после столкновения с пешеходами перепутала педали газа и тормоза. Ранее «КП-Уфа» опубликовала видео с моментом смертельного наезда.

Против девушки было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД со смертельным исходом.