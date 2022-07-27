В Башкирии арестовали водителя автобуса, в котором при ДТП погибли шесть человек

фото: МЧС РБ

В Благоварском районе Башкирии на два месяца – до 25 сентября – арестовали 27-летнего водителя автобуса, в котором при ДТП погибли шесть человек. Ранее против него возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения со смертельным исходом. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Об этом 27 июля сообщило региональное МВД.

Напомним, крупная авария случилась около 11:00 25 июля. На 1413 километре трассы М5 рядом с селом Кашкалаши микроавтобус Ford Transit врезался в «КамАЗ» дорожных рабочих, которые наносили разметку. В салоне пассажирской машины, которая ехала из Языково в Уфу, находились 24 человека, в том числе несовершеннолетних. Шестеро из них погибли, еще 18 – получили травмы. В ходе предварительного разбирательства стало известно, что заключенный под стражу водитель превысил скорость и перевозил больше пассажиров, чем было положено.