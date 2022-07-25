Стало известно, сколько грозит водителю автобуса из Башкирии, если его признают виновным в гибели 6 человек

Фото: МЧС про РБ

Глава ГИБДД Башкирии рассказал, сколько может грозить водителю пассажирского автобуса, разбившегося сегодня в Благоварском районе, если его признают виновным в гибели 6 людей. По словам Владимира Севастьянова, 27-летнему Азату Сафаргалееву уже предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух или более лиц». В случае, если вина водителя будет доказана, то ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, ДТП произошло сегодня утром на трассе в Бакалинском районе, неподалеку от села Кашкалаши. Там водитель пассажирского автобуса Ford Transit, который ехал по маршруту Языково-Уфа влетел в «КамАЗ», двигавшийся вдоль обочины, прикрывая рабочих, наносивших дорожную разметку. В результате 6 человек погибли, еще 17 получили травмы. 4 из них находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии. Местные жители отзываются о водителе только добрыми словами – мол, водил всегда очень аккуратно, не гонял. Все обстоятельства ДТП предстоит выяснить следователям и сотрудникам региональной прокуратуры.