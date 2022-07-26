Водитель разбившегося автобуса в Башкирии превысил скорость и перевозил пассажиров больше, чем положено

Сам водитель выжил и прокомментировал, что заметил грузовик в самый последний момент.

Сегодня, 26 июля, в правительстве Башкирии прошло заседание межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, на котором обсудили вчерашнюю аварию с автобусом, унесшую жизни шести человек.

Выяснились новые подробности – оказалось, что водитель превысил скорость и взял в маршрутку пассажиров больше, чем положено. Об этом стало известно из доклада заместителя начальника ГУОБДД МВД России Ленара Габдурахманова.

- Отмечено, что при совершении ДТП водитель автобуса двигался со скоростью 90 км/ч при установленном ограничении в месте проведения дорожных работ в 50 км/ч. Также автобус осуществлял межмуниципальную перевозку 23 пассажиров, из которых только 19 пассажиров сидели, а 4 стояли, - сказал инспектор.

Начальник ГИБДД по РБ Владимир Севастьянов добавил, что с начала года в Башкирии произошло 116 аварий, и это на 3,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, при которых погибли 12 (+71,4%) и 177 (+1,1%) получили ранения.

Сейчас ГИБДД и Ространснадзор планируют взяться за пассажирские перевозки – выявлять нарушения и рассмотреть вопросы по приостановлению лицензий пассажирских перевозчиков.

Напомним, что страшная авария произошла вчера днем, 25 июля, примерно в 10.40 на трассе М-5, неподалеку от села Кашкалаши. Ford Transit с пассажирами на полном ходу влетел в стоящий на обочине КамАЗ. В ДТП на месте погибли пять человек, шестой – в больнице. Сам водитель выжил и прокомментировал, что заметил грузовик в самый последний момент.