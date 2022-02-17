Центр спортивной борьбы в Уфе начнут строить в мае, Евразийскую библиотеку – в августе

Центр спортивной борьбы // фото: glavarb.ru

Власти Башкирии определились со сроком начала строительства двух крупных объектов к 450-летию Уфы в 2024 году. Центр спортивной борьбы начнут возводить в мае текущего года, Евразийскую библиотеку – в августе. Об этом стало известно 16 февраля на онлайн-совещании по подготовке к юбилею башкирской столицы.

Старт строительству Центра спортивной борьбы в микрорайоне Глумилино был дан еще в 2019 году, однако из-за пандемии COVID-19 работы пришлось отложить. В сооружении, стоимость которого оценивается в 5 млрд рублей, планируется открыть школу спортивной борьбы и проводить соревнования по силовым единоборствам федерального и мирового уровня, а также турниров по другим видам спорта.

Евразийскую библиотеку, стилизованную под башкирскую юрту, построят между зданием правительства республики и госпиталем ветеранов войн. За этот объект республика заплатит порядка 4 млрд рублей.

– Евразийская библиотека должна быть многофункциональным объектом, местом для проведения представительских мероприятий республиканского масштаба. – сказал глава Башкирии Радий Хабиров на совещании. – Она должна стать ярким украшением Уфы. Очень важно продумать цветовую гамму фасада, витражи здания и его оформление.

Евразийская библиотека // фото: glavarb.ru

Руководитель региона поручил синхронизировать строительство библиотеки с благоустройством близлежащего сквера имени Зии Нуриева.