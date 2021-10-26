Уже скоро 450-летие Уфы. Что власти обещают построить к юбилею столицы

Власти Башкирии планируют преобразить Уфу к юбилейным торжествам

Накануне в башкирском Белом доме состоялось заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 450-летнего юбилея Уфы. В честь торжественного события, которое город отметит в 2024 году, власти планируют много строить и ремонтировать.

ЧТО БУДУТ СТРОИТЬ

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявлял, что часть денег на реконструкцию важных для Уфы объектов выделят из федеральной казны. В конце прошлого года он называл примерную стоимость подготовки к торжествам – по программе минимум 20-25 млрд рублей, а по максимуму порядка 50 млрд рублей.

Среди объектов, которые будут отремонтированы к юбилею, власти называют Русский драмтеатр, уфимский Госцирк и Театр кукол. С «нуля» планируют построить целый ряд спортивных и культурных объектов, а также благоустроят парки и скверы и возведут новый мост через реку Белая в районе улицы Интернациональная. Заявляли городские власти и о том, что новая набережная реки Белая к празднику «обретет наполнение», а улица Октябрьской революции будет «преобразована», но пешеходной так и не станет.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПЛАНЫ

25 октября 2021 года в правительстве Башкирии собрались высокопоставленные чиновники из кабинета министров, мэрии Уфы и администрации главы региона. На совещании озвучили несколько проектов, которые власти планируют реализовать как раз к юбилею башкирской столицы.

Так премьер-министр Башкирии Андрей Назаров озвучил планы по строительству многофункционального Центра борьбы, который хотят построить в Октябрьском районе Уфы. Будущее место нахождения этого здания пока точно не определено, но сомнений в том, что его точно построят – нет. Всем известно, что борьба – это любимый вид спорта Радия Хабирова.

В будущем Центре борьбы власти планируют организовывать международные и всероссийские соревнования, готовить спортсменов и проводить аттестацию тренеров и судей. Кроме того, республиканские власти решили всерьез заполнить город спортивными объектами. Например, к 450-летнему юбилею Уфы должны построить современный комплекс гребного слалома и Центр фехтования.

По словам Андрея Назарова, в Кировском районе Уфы в 2024 году появится Евразийская библиотека – концепцию современного здания также представили на совещании.

В планах у правительства Башкирии также построить в Уфе математический лицей на 350 школяров с общежитием на 250 мест. Где он будет располагаться, пока не известно.

Руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин на заседании представил проект реконструкции улицы Октябрьской революции. Ранее власти говорили о том, что она может стать пешеходной, но впоследствии от этих планов отказались. Движение на этой улице сократят до двух полос, расширив пешеходную часть, а также отремонтируют несколько зданий, которые являются памятниками культурного наследия.

КРОМЕ ТОГО

Помимо глобальных проектов, на совещании обсуждались планы по украшению города. В частности, Хабиров обратил внимание на создание архитектурной подсветки наиболее посещаемых зданий Уфы. Выбрать какие именно здания будут подсвечены, должны будут министерство ЖХК Башкирии и городская администрация. Также мэр Уфы Сергей Греков заявил, что к 2024 году в городе будут отремонтированы фасады 90 многоэтажек по всему городу.

Напомним, к 450-летнему юбилею Уфы власти задумали масштабную реконструкцию памятника Салавату Юлаеву. Символ республики снимут с постамента уже летом следующего года и будут реставрировать на специально подготовленной площадке рядом с его постоянным местом пребывания. Проект реставрации уже готов и сейчас проходит все необходимые экспертизы. Примерную стоимость ремонта самой статуи эксперты оценивают в 150 млн рублей.