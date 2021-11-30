В Уфе хотят со второго раза построить подорожавший до 5,2 миллиардов дворец борцов

Центр борцов в Уфе подорожал до 5,2 миллиардов рублей

Строительство дворца борцов в Уфе оценили в 5,2 миллиарда рублей.

Идею о возведении в Уфе центра для занятий разными видами борьбы Радий Хабиров озвучили еще будучи врио главы региона. В августе 2019 года он представил всем концепт будущего здания, в котором смогут заниматься спортсмены со всей республики. На месте стройки устроили настоящий сабантуй с выступлениями атлетов и даже пригласили президента федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили.

Проект оценили в 2,7 миллиарда рублей. Весной 2020 года по начавшейся планировке дворца ударил ковид, и планы решили отложить. В конце ноября 2021 года был объявлен обновленный тендер на подготовку документации, выполнение изысканий, поставке оборудования и строительство центра. На этот раз проект подорожал почти в два раза – до 5,2 миллиардов рублей. Указанный источник финансирования – бюджет республики Башкортостан. В 2022 году на стройку планируют потратить 1,1 миллиарда, в 2023 году – 3,5 миллиарда, а в 2024 – 658 миллионов.