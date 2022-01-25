В Уфе хотят построить Евразийскую библиотеку за 4 млрд рублей. Рассуждаем, нужна она городу или нет

Разбирались, так ли нужна Уфе в подарок на юбилей новая большая библиотека Фото: Иван МАКЕЕВ

В начале прошлого года власти Башкирии объявили о начале подготовки к празднованию 450-летнего юбилея Уфы. Торжественные мероприятия состоятся в 2024 году и, специально к этому событию, власти обещают построить в городе несколько новых объектов. Со списком того, что планируют построить и отремонтировать, а также сколько все это примерно будет стоить, можно ознакомиться здесь. К слову, деньги на все это дело, по большей части, будут выделены из федеральной казны.

РЕШЕННЫЙ ВОПРОС

Отдельно нас заинтересовал проект строительства в Уфе «современной и многофункциональной» Евразийской библиотеки. По предварительным подсчетам, на этот юбилейный объект потратят порядка 4 млрд рублей. О планах строительства неоднократно заявлял глава Башкирии Радий Хабиров. Даже во время визита в Беларусь в прошлом году. А это значит, что вопрос о строительстве нового здания практически решен.

- Делегация Башкортостана работает в Беларуси, сегодня завершающий день. Приехали посмотреть в Минске на Национальную библиотеку. Как вы знаете, мы хотим в Уфе построить Евразийскую библиотеку, функциональную и современную. Поделимся с нашими коллегами дома этим опытом, - написал в своих соцсетях Хабиров 8 декабря 2021 года.

К слову, осенью прошлого года власти представили концепцию будущей Евразийской библиотеки. Как видно на рисунке, она будет стилизована под традиционную башкирскую юрту.

Концепция будущей Евразийской библиотеки в Уфе. Фото: пресс-служба главы Башкирии

ГДЕ ХОТЯТ ПОСТРОИТЬ

И так, где же будет построена Евразийская библиотека и так ли она нужна городу? Начнем с места расположения. По плану властей новый объект будет построен между Белым домом и госпиталем ветеранов войн. В пресс-службе уфимской мэрии «КП-Уфа» пояснили, что сначала будет разработан проект планировки и межевания участка площадью 9,9 гектаров, где в будущем будет построена библиотека. На данный момент эта работа еще не проведена.

В городской администрации подчеркнули, что прежде, чем вообще начнется проектирование самой библиотеки, сначала будет проведена работа по земельному участку. Сначала специалисты определят, а власти утвердят в течение полугода границы охранных зон объектов культурного наследия, расположенных рядом. Затем, еще в срок до девяти месяцев должны разработать и утвердить проект планировки и межевания территории и только после этого, в течение месяца, определятся с конкретным местом строительства библиотеки.

Юбилейный объект должен появиться в 2024 году в пределах этого участка

ЧТО С БИБЛИОТЕКАМИ В ГОРОДЕ

С примерным местом расположения будущей Евразийской библиотеки разобрались. А так ли вообще нужен этот дорогостоящий объект? Предлагаем нашим читателям вспомнить, когда они в последний раз посещали библиотеку.

В Уфе на сегодняшний день имеется целая сеть массовых взрослых и детских библиотек, в которых посещаемость, мягко говоря, не очень высокая. Книгами в бумажном варианте сейчас, в основном, пользуются только люди старшего поколения. Добровольно молодежь туда практически не ходит.

Небольшие, уютные библиотеки «у дома» буквально пустуют, а их работники, еще некоторое время назад откровенно «рисовали» статистику посещений в специальных журналах. Ваш покорный слуга сам работал в одной из библиотек города и делал тоже самое. Правда, было это довольно давно, сейчас, возможно, такую порочную практику прекратили. Какой в этом смысл? А если заведение практически никто не посещает, то у городских властей начинают чесаться руки как бы его оптимизировать.

Идем дальше. На данный момент потребность жителей Уфы в новинках художественной литературы полностью могут обеспечить те же небольшие библиотеки «у дома» или Центральная городская библиотека, что на улице Комсомольской. Также студенты, например, как пользовались университетскими библиотеками, так могут продолжать это делать. Другой вопрос будут ли они посещать классические библиотеки в эпоху интернета.

Сегодня широкую потребность в научной и художественной литературе для уфимцев обеспечивает Национальная библиотека РБ. Фото: Минкульт Башкирии

ТАК ЛИ НУЖЕН ОБЪЕКТ

В свою очередь, редкие издания, узкоспециализированную научную литературу и подшивку периодических изданий в полном объеме можно найти в Национальной библиотеке, которая сейчас носит имя Заки Валиди. Тоже самое касается Юношеской библиотеки, где представлена как художественная литература, так и научные издания. А еще сейчас практически у каждого аспиранта и научного сотрудника есть возможность получить удаленный доступ к крупнейшим электронным библиотекам нашей страны. Пусть и не бесплатно, но и не за большие деньги.

В итоге, так ли нужна совершенно новая библиотека, тогда как потребность в книгах на данный момент полностью перекрыта существующими? И зачем с нуля возводить для нее дорогостоящее здание, если оно с довольно большой долей вероятности круглый год будет стоять полупустым?

Фактически, у библиотеки, даже суперсовременной, «набор функций» довольно ограничен. Вместо того, чтобы возводить здание, где будет клуб по интересам, можно было бы построить социальный объект или общественное пространство, которое сможет привлечь любого жителя Уфы.