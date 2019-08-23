В Уфе началось строительство крупнейшего в России Центра спортивной борьбы

СЕГОДНЯ 13:14 2019-08-23T13:14:39+03:00

Комплекс будет готов в 2021 году

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Сегодня, 23 августа, в Уфе началось строительство крупнейшего в стране Центра спортивной борьбы. Об этом сообщает пресс-служба главы Башкирии. Радий Хабиров, депутат Госдумы Александр Карелин и президент Федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили заложили в основание будущего здания капсулу с посланием потомкам. Руководитель региона признался, что много лет хотел построить Дворец борьбы.

– Мы думали, кому же посвятить этот дворец, и единодушно пришли к выводу, что должны отдать дань уважения великому борцу, великому человеку, сыну башкирского народа Владимиру Алексеевичу Борману. И приняли решение, что этот дворец будет носить его имя, – заявил Хабиров.

Международный центр спортивной борьбы расположится в микрорайоне «Глумилино». Площадь комплекса составит 29 тысяч квадратных метров. В него войдут спортивно-концертный зал на 3,4 тысячи человек, 19 борцовских ковров, спортивная школа, гостиница, конференц-зал и медцентр.

Строительство планируется завершить в 2021 году – к возможному первенству мира по борьбе среди юниоров. Вопрос о проведении соревнования в Уфе обсуждается с Федерацией спортивной борьбы России.

ИСТОЧНИК KP.RU