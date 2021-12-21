«Скорее всего до Нового года снесут»: бизнес-омбудсмен Башкирии о конфликте с гостиницей «Лидо»

Так до сегодняшнего дня выглядела гостиница «Лидо» в уфимском «Олимпик парке». Фото: Рустем Ахунов

Судебные приставы продолжают снос здания бывшей гостиницы «Лидо» в уфимском «Олимпик парке». Сегодня, 21 декабря, стало известно, что на место прибыла тяжелая техника для окончательного исполнения решения суда, по которому строение и полежит уничтожению.

О том, что на территорию горнолыжного комплекса прибыли бульдозеры написал у себя в соцсетях бизнес-омбудсмен Башкирии Флюр Асадуллин. В беседе с «КП-Уфа» защитник прав предпринимателей пояснил, что ранее он собрал за круглым столом представителей мэрии, которые и подавали иск о незаконности строительства «Лидо» и владельца «Олимпик парка» Ильдара Хуснутдинова. Во время обсуждения они нашли несколько вариантов решения вопроса о приостановке сноса здания.

По словам Флюра Асадуллина, все упиралось именно в подачу ходатайства от администрации Уфы к ФССП по Башкирии.

- Администрацией города на сегодняшний день ничего подобного предпринято не было. Так что, к сожалению, до Нового года скорее всего снесут. С точки зрения закона здесь все правильно, а с точки зрения здравого смысла – полный бред, - подчеркнул в беседе с «КП-Уфа» бизнес-омбудсмен Башкирии.

В свою очередь, в пресс-службе ФССП также прокомментировали продолжение сноса гостиницы.

- После обсуждения от администрации города никаких ходатайств не поступало, соответственно исполнительные действия продолжаются, - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, история со сносом гостиницы «Лидо» началась в суде еще в 2016 году, а завершается реальным ее уничтожением здания прямо сейчас.