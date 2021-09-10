«Был практически никому не известным артистом»: Фирдус Тямаев вспомнил, с чего начинал Элвин Грей

фото: instagram.com/firdustyamaev_official

Певец татаро-башкирской эстрады Фирдус Тямаев вспомнил, как начиналась карьера артиста Элвина Грея (Радика Юльякшина), с которым у него сейчас конфликт.

– Я помню, как Радик появился в «Барс-медиа» [продюсерский центр в Татарстане – «КП-Уфа»] – стоял в сторонке, диск с собой принес. Ждал продюсера Радика Ивановича. Тогда он еще был практически никому не известным артистом, а мы уже вовсю с концертами ездили. Когда он здесь стал выступать, мы его хорошо встретили, – вспомнил Тямаев в интервью информационному агентству «Татар-информ»

Тямаев также прокомментировал недавнее заявление Юльякшина – певец признался, что его «поднял татарский народ» и он считает своим домом Татарстан.

– Всех татарских певцов, родившихся в Башкортостане, поднял Татарстан, – сказал Тямаев. – Если Радик так сказал, значит, знает. Если так сказал – это уважение к Татарстану.

Напомним, сейчас Фирдус Тямаев и Элвин Грей находятся в состоянии конфликта – и это длится уже полгода. А все из-за того, что 22 марта у первого артиста сорвался концерт во дворце культуры башкирского села Киргиз-Мияки. Певец раскритиковал организаторов, а потом и вовсе подал на ДК в суд с требованием возместить материальный ущерб. На это отреагировал Юльякшин – он жестко раскритиковал Тямаева в своих соцсетях. После этого Фирдус заявил, что Радик своими высказываниями очернил его репутацию, и написал на оппонента заявление в полицию, требую возбудить уголовное дело. «КП-Уфа» вместе с адвокатом выясняла, есть ли у Тямаева шансы привлечь Юльякшина к ответственности.