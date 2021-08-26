Элвин Грей уехал с концертом в Татарстан и сделал откровенное заявление

фото: Элвин Грей // instagram

Популярный певец и советник главы Башкирии Радик Юльякшин, более известный под псевдонимом Элвин Грей заявил, что его «поднял татарский народ». Исполнитель также признался, что он прописал в Татарстане, и здесь же живет его мать. Об этом артист сказал в интервью изданию «БИЗНЕС Online» - после того как дал концерт по случаю предстоящего дня республики Татарстан в поселке Высокая гора под Казанью.

– Я очень уважаю татарский народ, потому что татарский народ меня поднял! Не постесняюсь этого слова, реально поднял! Татарский народ меня признал, поэтому, наверное, я и прописан в Татарстане. У меня дом здесь, у меня мама живет здесь, поэтому татарский народ я очень уважаю, люблю и трепетно отношусь. И я очень благодарен! – поделился Юльякшин.

Он также добавил, что «если татарский народ его принял, значит, его примут везде» – потому что для «любого артиста это такая планка» [качества].

Напомним, в феврале 2021 года Элвин Грей заявил, что отменяет все концерты, запланированные в Татарстане. А 10 августа певец анонсировал тот самый концерт в Высокой горе, после которого дал интервью.