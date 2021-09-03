Каковы шансы в суде? Адвокат откровенно высказался о скандале между Тямаевым и Элвином Греем

Бывшие когда-то товарищами певцы Радик Юльякшин и Фирдус Тямаев теперь выясняют отношения в суде

Конфликт между певцами национальной эстрады Татарстана и Башкирии вышел на новый уровень. Недавно стало известно, что популярный татарский исполнитель Фирдус Тямаев написал заявление в полицию на Радика Юльякшина, известного под сценическим псевдонимом Элвин Грей. От сотрудников МВД он потребовал возбудить уголовное дело в отношении оппонента, указывая на то, что из-за высказываний Юльякшина в Инстаграм, его репутации был нанесен ущерб. Также он подал иск в Вахитовский районный суд Казани, требуя взыскать с башкирского певца моральный ущерб из-за отмененного концерта.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Напомним, конфликт между двумя певцами разгорелся 22 марта этого года, когда Фирдус Тямаев приехал с концертом в село Киргиз-Мияки в Башкирии. В тот день в местном ДК внезапно выключился свет и выступление было сорвано. В администрации сельского дворца культуры заявили, что причина здесь сугубо бытовая: где-то прорвало трубу с водой и произошло замыкание.

Позднее Тямаев заявил, что его концерт был сорван намеренно. В ответ на это Радик Юльякшин обрушился с резкой критикой на коллегу по цеху. Причем сделал он это публично, выложив несколько «обличительных постов» в своем аккаунте в Инстаграм. Именно эти посты и послужили своеобразной пороховой бочкой в конфликте между артистами. Дошло до того, что Фирдус Тямаев подал заявление в полицию.

В начале августа в МВД отказали в возбуждении уголовного дела в отношении Радика Юльякшина. Однако адвокаты Фирдуса Тямаева оспорили это в суде, передает «Татаринформ». По решению суда, сотрудники МВД должны повторно изучить все материалы, предоставленные адвокатами Тямаева и принять решение об уголовном преследовании Элвина Грея.

ШАНСЫ НА УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

- Суд не может приказать полицейским, мол, возбудите дело. Он может только отправить материалы на новую проверку, - комментирует уфимский адвокат Роман Петров. – Я считаю, что в данном случае органы не найдут состава преступления. Вероятность возбуждения уголовного дела здесь нулевая.

По словам адвоката, во время беседы с полицейскими Юльякшин может с легкостью заявить, что он лишь «предполагал» все, о чем написал в социальных сетях.

- В таком случае здесь точно не будет состава уголовно наказуемого преступления. Более того, его оппоненту нужно будет еще доказать, что он реально пострадал от высказываний Элвина Грея. Например, если у него будет на руках специальное письмо от какого-нибудь, скажем, ДК, где будет написано что-то вроде такого: «После постов от Радика Юльякшина, которого мы уважаем, мы отказываем вам в организации концерта», - отмечает Роман Петров.

Как пояснил адвокат, даже упущенную выгоду от отмены других концертов в Башкирии Тямаеву будет сложно доказать.

- Здесь должна быть четкая взаимосвязь с постами Грея. Ну факт, что Тямаев подал иск в казанский суд на возмещение морального вреда тоже не случайно. Он ведь сам из Татарстана, - говорит Роман Петров.

К слову, Фирдус Тямаев подал судебный иск в Арбитражный суд на администрацию ДК в Киргиз-Мияках. Ранее Элвин Грей едва ли не открыто говорил, что певец из Татарстана допустил ошибку, не заключив договор с руководством дворца культуры, а якобы дал взятку директору.