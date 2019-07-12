Пересекала границу с Украиной: в деле Луизы Хайруллиной появились новые подробности
Вчера, 11 июля, в суде обжаловалась мера пресечения для 35-летней кассира, похитившей из банка 25 млн рублей. Ранее Луизе Хайруллиной суд заочно предъявил обвинение и определил меру пресечения в виде помещения под стражу. Адвокаты женщины пытались обжаловать это решение, но суд постановил: до 2 сентября Луиза пробудет в следственном изоляторе.
Зато вскрылись неожиданные подробности расследования. Как рассказал адвокат кассирши в беседе bash.news, оперативники вычислили, что Луиза выходила в интернет с украинского IP. Не исключается версия, что семья пересекала границу с Украиной, хотя ранее супруг женщины утверждал, что сначала семья жила в палатке под Салаватом, а потом поехала в Казань, где сменила пять съемных квартир. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, в конце августа кассир отделения «Россельхозбанка» в Салавате вынесла из кассы деньги и пропала вместе со своей семьей. По версии ее мужа Марата Хайруллина, она выносила крупные суммы на протяжении почти двух лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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