2020-02-07T13:01:46+03:00
Общество

В Башкирии дети застряли в сугробах, не дойдя до школьного автобуса

Жители деревни Чупаново жалуются в социальных сетях на ужасные условия
Эльвина АПАРИНА
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Со слов сельчан, упавшая женщина - учительница математикиСо слов сельчан, упавшая женщина - учительница математики
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Жители деревни Чупаново Зилаирского района Башкирии жалуются на то, что во время метели их деревня оказывается в снежном плену. Сельчане уверяют, что с ноября по апрель они живут как на необитаемом острове, и так – из года в год.

- И в этом году такая же история, вот уже две недели сидим без дороги, школьники не учатся после каждой метели по 4-5 дней, дети пешком, по пояс в снегу добираются до школьного автобуса ,который не доехал до остановки из за сугробов, - рассказывают местные жители.

К слову, дети ездят в школу в Дмитриевку, что находится в 30 км от их деревни.

«Комсомолка» связалась с Дмитриевским сельсоветом, к которому относится деревня.

- Школьный автобус сегодня забрал детей, все они на занятиях. Техника у нас была, сегодня Чупаново также очищает трактор. Улицы очищены практически каждый день, но когда два дня идет снегопад, техника не может выехать в Чупаново, и такие проблемы бывают, - рассказали в сельсовете в «Комсомолке».

ИСТОЧНИК KP.RU

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