В Башкирии дети застряли в сугробах, не дойдя до школьного автобуса
Жители деревни Чупаново Зилаирского района Башкирии жалуются на то, что во время метели их деревня оказывается в снежном плену. Сельчане уверяют, что с ноября по апрель они живут как на необитаемом острове, и так – из года в год.
- И в этом году такая же история, вот уже две недели сидим без дороги, школьники не учатся после каждой метели по 4-5 дней, дети пешком, по пояс в снегу добираются до школьного автобуса ,который не доехал до остановки из за сугробов, - рассказывают местные жители.
К слову, дети ездят в школу в Дмитриевку, что находится в 30 км от их деревни.
«Комсомолка» связалась с Дмитриевским сельсоветом, к которому относится деревня.
- Школьный автобус сегодня забрал детей, все они на занятиях. Техника у нас была, сегодня Чупаново также очищает трактор. Улицы очищены практически каждый день, но когда два дня идет снегопад, техника не может выехать в Чупаново, и такие проблемы бывают, - рассказали в сельсовете в «Комсомолке».
ИСТОЧНИК KP.RU