В Башкирии из-за непогоды на трассе в снежном плену оказались 33 автомобиля

Фото: ГК ЧС по РБ

Сегодня, 26 декабря, на трассе М5 на территории Башкирии в снежном плену оказались 33 автомобиля. Из-за метели и снегопада на участке между поселком Серафимовский и Николаевка в Туймазинском районе республики застряли водители как грузовых, так и легковых машин. На месте сейчас работают спасатели и специальная техника, которая должна расчистить занесенную снегом дорогу.

Как сообщает пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС, на данный момент из Туймазов на этот участок трассы прибыли два КамАЗа с ковшами. Ситуация усложняется тем, что поперек дороги встал большегруз. Для водителей и пассажиров, застрявших на дороге, заработал специальный кемпинг около автозаправки. Там они могут согреться, поесть и попить горячего чаю. Ситуация находится на контроле спасателей.

Тем временем, МЧС по Башкирии со ссылкой на дорожное управление «Приуралье» сообщает о дополнительном перекрытии ряда участков трассы М5 «Урал» и М7 «Волга».