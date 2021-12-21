Приостановлены торги по земельному участку под бывшей гостиницей «Лидо» в Уфе

Так сейчас выглядит некогда популярная гостиница в в уфимском «Олимпик парке» Фото: Рустем АХУНОВ

Который день не утихают страсти вокруг сноса знаменитой гостиницы «Лидо», расположенной в уфимском «Олимпик парке». Конфликт между владельцем Ильдаром Хуснутдиновым и мэрией башкирской столицы начался еще в 2016 году, и, после многочисленных судебных заседаний вылился в разрушение красивого здания. В какой-то момент самого Хуснутдинова даже скрутили силовики.

Как писала ранее «КП-Уфа», земельный участок под гостиницей был выставлен на торги и должен был уйти с молотка еще минувшей осенью. По этой истории есть отдельное решение суда – землю у «Олимпик парка» забрали за долги перед Налоговой службой. Однако мэрия Уфы обратилась в Арбитражный суд с требованием приостановить торги.

Городские власти также через суд оспаривают сделку по покупке этого самого участка «Олимпик парком». Проще говоря, юристы мэрии выступили против того, чтобы продавать на аукционе имущество должника, так как считают, что тот купил его «с нарушениями».

7 октября 2021 года было вынесено решение суда, согласно которому участок под гостиницей «Лидо» был снят с торгов. Отменить его также через суд попыталась прокуратура, но судья отказал надзорному ведомству. Торги не состоятся до тех пор, пока не завершится основной судебный процесс – о признании сделки по покупке земли «Олимпик парком» недействительной. Или напротив, действительной.

Дело рассмотрят в январе 2022 года в Восемнадцатом Арбитражном апелляционном суде в Челябинске.