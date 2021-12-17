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Общество17 декабря 2021 7:48

По улицам Уфы c января начнет ходить электробус

По итогам 4-месячного тест-драйва мэрия решит, нужны ли городу такие машины
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Электробус пройдет в Уфе 4-месячный тест-драйв

Электробус пройдет в Уфе 4-месячный тест-драйв

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В январе 2022 года по улицам Уфы в тестовом режиме начнет ездить электрический автобус. Городу его предоставит предприятие «Нефаз». Об этом сегодня, 17 декабря, на встрече с журналистами сообщил мэр Сергей Греков.

– Буквально в январе у нас будет проходить тест-драйв электробуса. Тест-драйв будет проходить в течение четырех месяцев. Мы посмотрим его характеристики. Если он хорошо себя покажет, мы примем участие в федеральных программах по оснащению и развитию электробусов в Уфе, – рассказал глава городской администрации.

Ранее Греков говорил, что Москва передаст Уфе несколько своих подержанных автобусов, чтобы заменить старые «ПАЗы», которые исчезнут с улиц к концу 2021 года.