По улицам Уфы c января начнет ходить электробус

Электробус пройдет в Уфе 4-месячный тест-драйв Фото: Михаил ФРОЛОВ

В январе 2022 года по улицам Уфы в тестовом режиме начнет ездить электрический автобус. Городу его предоставит предприятие «Нефаз». Об этом сегодня, 17 декабря, на встрече с журналистами сообщил мэр Сергей Греков.

– Буквально в январе у нас будет проходить тест-драйв электробуса. Тест-драйв будет проходить в течение четырех месяцев. Мы посмотрим его характеристики. Если он хорошо себя покажет, мы примем участие в федеральных программах по оснащению и развитию электробусов в Уфе, – рассказал глава городской администрации.

Ранее Греков говорил, что Москва передаст Уфе несколько своих подержанных автобусов, чтобы заменить старые «ПАЗы», которые исчезнут с улиц к концу 2021 года.