До конца убрать автобусы с улиц так и не получилось Фото: Уличная камера "Уфанет"

Утром 15 декабря на улицах Уфы почти не осталось ПАЗиков, которые пообещали убрать с дорог столицы.

Напомним, что подобное заявление прозвучало на оперативном совещании мэрии Уфы в начале декабря. Тогда чиновники заверили, что частные перевозчики за неделю должны найти замену еще 150 автобусам ПАЗ – в противном случае они не смогут выйти на маршрут. Под ограничения попали автомобили ПАЗ-3205 и ПАЗ-4234.

Корреспондент «КП-Уфа», живущий в северной части города, (наша редакция находится ближе к историческому центру – Ред.) подтвердил, что с улиц полностью исчезли автобусы ПАЗ, работающие на маршруте №249.

Впрочем, некоторые водители автобусов малого класса все же вышли на маршрут. По уличным камерам компании «Уфанет» можно заметить скопления автобусов на конечной остановке у Телецентра. Также автобусы можно заметить на улицах Пушкина и Менделеева.