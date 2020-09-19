В Уфе планируют снести одно из самых популярных мест для фото

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Здание Lido Hotel в Уфе может в скором времени пойти под снос. Четырехэтажную гостиницу, расположенную рядом с остановкой «Трамплин» на улице Менделеева, уже освободили от персонала и постояльцев.

"Ъ-Уфа", ссылаясь на источник в Управлении службы судебных приставов Башкирии, уточняет, что ведомство исполняет судебное решение о сносе. По информации издания, три года назад администрация города выиграла процесс с «Олимпик парком» и гостиницу Lido признали самовольной постройкой, подлежащей сносу.

При этом владелец «Олимпик парка» Ильдар Хуснутдинов рассказал журналистам "Ъ-Уфа", что гостиницу построили по просьбе властей города к Зимним международным детским играм.

- Меня торопили со стройкой, хотя сами же не выдавали разрешение на строительство, мол, все будет потом. А потом в городе сменилась власть и появился иск в суд, - заявил Хуснутдинов.

Сколько времени осталось стоять гостинице, пока не известно.