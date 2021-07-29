Как изменилась жизнь девочки из Башкирии, которую не хотели брать в садик из-за внешности

Сейчас Соня ходит в детский сад и активно участвует в занятиях

Осенью 2019 года вся Башкирия обсуждала печальную историю маленькой девочки из Стерлитамака, которая родилась с редким генетическим заболеванием – со сросшимися пальчиками и деформированными костями черепа. Жила маленькая Софья Гизатуллина вместе в маленьком полуразвалившемся сельском домике – без ремонта и каких-либо удобств, и даже спала в старой коляске, потому что собственной кроватки у нее не было. Соню не брали в детский сад, мотивируя тем, что необычной внешности девочки могут испугаться другие дети. Сама малышка совсем не разговаривала, плохо держалась на ногах и не могла есть самостоятельно из-за расщелины в небе, но здоровьем и развитием ребенка практически никто не занимался. Впервые о Соне рассказала волонтер АНО «Радуга добра» Регина Биргулиева: она добилась того, что историей девочки заинтересовался даже глава Башкирии Радий Хабиров.

Вот такой впервые увидели волонтеры Соню в 2019 году

С тех пор жизнь малышки сильно изменилась. Как живет маленькая София Гизатуллина спустя два года – читайте в материале «Комсомолки».

ЕСТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ РИСКИ ДЛЯ ОПЕРАЦИИ

Практически сразу после того, как об истории Сони рассказали все региональные СМИ, жизнь девочки круто изменилась. Ее сразу же пригласили на обследование в РДКБ, а позже проконсультировали израильские врачи, прилетевшие в Башкирию на медицинский форум.из старенького покосившегося домика со скрипящими полами Соня вместе с мамой переехала в светлую чистую двухкомнатную квартиру, а также помогли Светлане (матери девочки – Ред.) оформить все необходимые пособия и инвалидность на ребенка.

Малышка с удовольствием участвует во всех развлечениях и концертах

А уже в декабре 2019 года малышке, казалось, выпал необыкновенный шанс: ее и еще одного мальчика отправили на обследование и лечение в одну из лучших израильских клиник. Ожидалось, что Софью прооперируют – установят дистракторы, помогающие исправить дефект лицевых костей, и разделят сросшиеся пальчики на руках, вот только врачебный консилиум постановил: операция может быть опасна для жизни ребенка, поэтому рисковать нельзя.

- Есть высокий риск серьезных осложнений, о которых позже будет сожалеть и медицинский мир, и родные ребенка. Поэтому пока ее нужно только наблюдать, - уточнил главный врач медицинского центра «Хорев» Роман Барак.

Дети принимают Софью во все игры и занятия

Впрочем, одну операцию Соне все же пришлось перенести: малышке убрали расщелину в небе, из-за которой она плохо разговаривала и не могла нормально есть и пить. Операцию провели в Уфе, все прошло успешно.

«ДЕТИ ДРУЖАТ С НЕЙ И ИГРАЮТ»

Вот только, несмотря на то, что исправить внешность и разделить пальцы не удалось, малышка не отчаивается и не унывает. Более того, Соня Гизатуллина по-настоящему счастлива: она живет в уютной квартире, у нее новые красивые платья, игрушки, а самое главное – малышка ходит в детский сад, где с удовольствием играет со своими сверстниками. И да, несмотря на все опасения местных чиновников, никто из детей Соню не пугается. Девочка очень старается: учит песни и стихи, танцует вместе с остальными ребятами, участвует во всех утренниках и конкурсах. И даже с неразделенными пальчиками она прекрасно рисует и лепит поделки из пластилина. Довольны малышкой и воспитатели – вопреки всем переживаниям София довольно самостоятельна и прекрасно ладит с остальными воспитанниками детского сада.

Несмотря на сросшиеся пальчики, Соня старается и рисовать, и выполнять поделки

- Соню не узнать! Вспомнить, какой она была два года назад, и какая сейчас – небо и земля. Я очень рада за эту малышку, что у нее сейчас все хорошо, что она счастлива, потому что растет в любящей семье, а в Башкирии оказалось очень много неравнодушных людей, которые пришли на помощь. Хочется верить, что все хорошо у девочки будет и дальше! – признается волонтер Регина Биргулиева.