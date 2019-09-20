Для малышки из Башкирии, которую из-за внешности не берут в детсад, найдут квартиру

История о двухлетней Софье Гизатуллиной из небольшого башкирского села Алатаны, которую не берут в детсад из-за внешности, получила продолжение. Малышка живет вместе с родителями, бабушкой и дедушкой в старом полуразрушенном домике, где нет отопления и горячей воды, а газ отключили, потому что плита сломалась и не подлежит ремонту. Даже мыться семья ходит к соседям, ведь собственная баня давно рассыпалась от старости. А еще Соня – инвалид, малышка родилась со сросшимися пальчиками на руках и ногах, у нее серьезно деформированы кости лица и черепа, из-за расщелины в небе девочка не может нормально жевать и глотать пищу, а из-за неправильно сформированного кишечника вынуждена постоянно ходить в подгузниках. Из-за ее необычной внешности Соню отказываются принимать в детский сад, мол, та может напугать детей. И даже инвалидность и положенные выплаты у девочки тоже отобрали: нужно заново пройти медкомиссию, а там огромные очереди.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОМОЩИ ПРИХОДЯТ СО ВСЕЙ РОССИИ

О печальной судьбе малышки, живущей в нечеловеческих условиях, рассказали волонтеры благотворительной организации «Радуга добра». Они признаются, что до слез были тронуты отзывчивостью и непосредственностью девочки, которая мечтает обрести новых друзей. Волонтеры объявили сбор в социальных сетях – и уже на следующий день история Сони облетела всю Башкирию.

- В доме уже установили новую газовую плиту, так что маме не придется больше готовить в походных условиях. Также купили необходимые продукты и сладости, которая так любит Сонечка, - радуется волонтер Регина Биргулиева. – Еще волонтеры планируют заняться строительством бани-бочки на участке, чтобы не приходилось ходить мыться к соседям, а также установят новый газовый водонагреватель, чтобы в доме было тепло зимой. Также для ребенка организуют отдельное спальное место.

Волонтеры рассказали, что предложения о помощи поступают каждую минуту – все хотят перечислить хоть какую-то копеечку на помощь семье, прислать игрушки и вещи. Пишут даже из других городов, находящихся далеко за пределами Башкирии.

Но самое главное, что малышку на днях должна осмотреть специалист из Москвы, чтобы решить вопрос об операции по разделению пальцев на руках и ногах. Возможно, операцию будут проводить в Уфе, а может – Соня с мамой поедут в Москву. Сбор на операцию, если вдруг не получится получить квоту, тоже организуют сами добровольцы.

Малышке потребуются ряд сложных операций

СЕМЬЯ ПОЛУЧИТ НОВОЕ ЖИЛЬЕ

Тем временем, благодаря общественному резонансу, об истории девочки и ее семьи, узнали не только местные чиновники, но и сам глава Башкирии.

- Чиновники сегодня уже собрали комиссию и съездили в эту семью, пообщались с родителями, бабушкой и дедушкой. И даже рапортуют, что в ближайшее время в администрации района состоится совещание, и для девочки с родителями найдут квартиру, чтобы они не зимовали в холодном и ветхом доме. Уже сейчас понятно, что права ребенка и родителей нарушены, чему будет дана соответствующая правовая оценка. За дальнейшей судьбой ребенка прослежу лично, - пообещал Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях.

Конечно, мы не могли не поинтересоваться – на каких основаниях ребенку вообще отказано в посещении детского сада, и почему девочку с такими серьезными пороками развития лишили инвалидности и соответствующих выплат.

Выяснилось, что инвалидность у Софьи оформлена, и мама малышки получала 15 тысяч пенсии и 13 тысяч пособия по уходу за ребенком. В последний раз семья получала выплаты 6 сентября – теперь им необходимо срочно пройти медкомиссию, чтобы продлить эту инвалидность, и тогда выплаты сразу возобновятся. Что касается устройства в детский сад, то опасения за психику воспитанников – это преувеличение. Дело в серьезных патологиях девочки, из-за которых она не может самостоятельно себя обслуживать.

- Ребенок из-за патологии пальцев рук не может сам себя обслуживать, поэтому нуждается в индивидуальном уходе. Только на основании этого фактора педиатр не может выдать разрешение на посещение детского сада. Кроме этого, у девочки отсутствует нёбо, она не может полноценно жевать и глотать, но ей предстоит операция на гортани, которая решит все проблемы. Также ребенок стоит в очереди на операцию по квоте в Оренбурге, где ей разделят пальцы. И лишь когда Софья сможет сама себя обслуживать, ее обязательно примут в детский сад, - пояснил глава сельского поселения Ринат Сафуганов.