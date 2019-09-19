В Башкирии двухлетнюю девочку не берут в детский сад, потому что она не такая, как все

Маленькая Софья Гизатуллина живет вместе с папой, мамой, бабушкой и дедушкой в небольшом селе Алатаны Стерлитамакского района Башкирии. На первый взгляд, двухлетняя малышка действительно отличается от других детей – она родилась со сросшимися пальчиками и деформированными костями лица и черепа. Софья не разговаривает и очень плохо держится на ногах, но стоит взглянуть в эти огромные голубые глаза, полные любви к окружающему миру, как становится понятно – это обычный ребенок, который хочет играть и общаться с другими детьми. Вот только в детский сад Софью отказываются принимать, объясняя, что другие ребята могут испугаться внешнего вида девочки.

ЖИВУТ БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОМЫТЬСЯ

- О Софье и ее семье я узнала совершенно случайно, когда приехала в Алатаны навестить нашего подопечного Витю Власова (об истории 17-летнего подростка-инвалида, которого в одиночку воспитывает отец, живя в полуразрушенном тесном домике, «КП-Уфа» уже писала ранее – ред.). Наш благотворитель пожертвовал для семей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, коробки с печеньем, и я решила их раздать нуждающимся. Так мы и познакомились с Софьей и ее семьей, - рассказывает Регина Биргулиева, волонтер благотворительной организации «Радуга добра».

Когда волонтеры зашли в дом, они просто ахнули – домик буквально разваливается на глазах. Сразу видно, семья живет очень бедно: обшарпанные полы и стены, при этом в доме очень чисто. Мама всячески старается создать уют для своей любимой дочки, вот только практически ни на что денег не хватает.

- У них нет своей бани, прежняя просто развалилась от старости, приходится ходить мыться к соседям. Представьте, как тяжело матери с ребенком, который из-за проблем с кишечником постоянно находится в подгузниках, - сокрушается Регина. – Готовить приходится в мультиварке, поскольку газовая плита просто пришла в негодность от старости. Отопление есть, но газовый водонагреватель сломался, поэтому приходится топить печку.

Сейчас вся семья живет на крохотную пенсию бабушки и дедушки, а также зарплату отца Софьи, который работает водителем и получает всего 10 тысяч в месяц. Сама же мама девочки ухаживает за дочерью, ведь в садик ее принимать отказываются – вдруг другие ребята испугаются необычного внешнего вида малышки.

- Раньше дедушка работал в школе. но его выгнали. При этом семья абсолютно непьющая, приличная, но вот все от них шарахаются из-за больного ребенка, - рассказывают волонтеры. – А еще у Софьи отобрали инвалидность, и пенсию теперь по инвалидности она тоже не получает. Надо продлять – а маме все про очереди рассказывают, мол, раньше ноября никак не выйдет. Ждите.

Игрушек у Софьи всего три - но она с радостью готова поделиться ими с гостями

НУЖНА СРОЧНАЯ ОПЕРАЦИЯ ПО РАЗДЕЛЕНИЮ ПАЛЬЦЕВ

Как оказалось, мама Софьи не раз обращалась за помощью в государственный центр «Семья», но никакой помощи, кроме груды хлама вроде древней рассыпающейся стенки и старых замызганных вещей, получить не удалось. Ни подгузников, ни лекарств, ни специализированного питания – ничего этого семье, где растет ребенок-инвалид, не предоставили. Педиатр, который раз в год приходит, чтобы осмотреть девочку, также разводит руками. Поэтому сейчас волонтеры намерены показать ребенка специалисту из Москвы, который даст направление в больницу – ведь ребенку срочно нужна операция по разделению пальчиков на руках и ногах, иначе потом будет слишком поздно.

- Вы бы видели Софью – насколько это нежный и ласковый ребенок. Она показала мне все свои игрушки (которых у нее всего три штуки), держала меня за руку, а когда пришло время уходить – ее глаза наполнились слезами. Я сама чуть не расплакалась, - признается Регина.

Сейчас волонтеры планируют помочь семье Гизатуллиных – в первую очередь, нужно наладить газовый водонагреватель, купить новую газовую плиту, провести воду в дом, отремонтировать баню. После того, как Софью осмотрят специалисты, будет назначена дата и сумма операции, пока же семья нуждается в продуктах питания, одежде и хоть небольшом ремонте в доме.

Если вы тоже хотите помочь этой ласковой малышке с огромными голубыми глазами и ее семье, вы можете отправить посильный вклад на карту Сбербанка, привязанную к номеру 8(919)616-60-26 (получатель Регина Биргулиева). Весь отчет по получению и расходах средств вы найдете в группе «Радуга Добра» в соцсетях.