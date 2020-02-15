2020-02-15T10:35:12+03:00
Общество

«Уже улыбается и приходит в себя»: в Башкирии девочку с деформированным лицом, наконец, прооперировали

Двухлетней Соне Гизатуллиной врачи убрали расщелину твердого неба
Яна БАЗЕКИНА
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Малышка уже приходит в себя после операции и чувствует себя хорошоМалышка уже приходит в себя после операции и чувствует себя хорошо
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Радостные новости пришли от волонтеров, помогающих двухлетней Соне Гизатуллиной из Стерлитамакского района. Оказывается, сейчас малышка вместе с мамой находится в уфимской больнице, и на днях Соню, наконец, впервые прооперировали. Из-за редкого генетического заболевания у девочки была расщелина в твердом небе, поэтому она не могла пережевывать твердую пищу и нормально разговаривать. Сейчас врачи убрали эту расщелину: Соня мужественно перенесла операцию и уже постепенно восстанавливается.

- Уже улыбается и приходит в себя, - рассказывает волонтер АНО «Радуга добра» Регина Биргулиева. – Разговаривала с мамой Софии, так она даже и не ожидала, что их будут оперировать. Они вроде как приехали на обследование, а тут сразу на операционный стол. Но все прошло хорошо: вчера Соня уже и пюрешку смогла съесть, и сок выпить. Мы все очень переживаем за девочку, ведь она стала нам близкой и родной. Скоро поедем в Уфу навестить ее, отвезем подгузники и многое другое, что нужно после операции.

Если послеоперационный период пройдет без осложнений, вполне вероятно, что в дальнейшем Соню ожидают операции по разделению сросшихся пальчиков.

Напомним, что впервые о нелегкой судьбе маленькой девочки из башкирской глубинки «КП-Уфа» написала осенью прошлого года. Двухлетняя Соня родилась с редким генетическим заболеванием, из-за которого у нее деформировались лицевые и кости черепа, срослись пальчики на руках и ногах. При этом девочка проживала вместе со своей семьей в старом полуразрушенном доме без каких-либо удобств, а мама Сони жаловалась, что из-за необычной внешности дочь отказывались принимать в детский сад. Позже судьбу малышки взял под личный контроль глава Башкирии Радий Хабиров: в итоге девочку сразу пригласили на обследование в Уфу, а после Соня вместе с мамой переехала в обустроенную квартиру. Но главный подарок Соня получила в ноябре, когда вместе с еще одним юным пациентом полетела на обследование в израильскую клинику. Там девочку полностью обследовали, но оперировать не стали, сославшись, что операция может вызвать серьезные осложнения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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