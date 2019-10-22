2019-10-22T15:02:35+03:00
Общество

Девочке из Башкирии, которую не пускали в садик из-за внешности, подарили квартиру

Семья Софьи Гизатуллиной уже справила новоселье
Павел КРАЙНОВ
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Жизнь малышки с инвалидностью изменилась благодаря волонтерам «Радуги добра»Жизнь малышки с инвалидностью изменилась благодаря волонтерам «Радуги добра»
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История двухлетней Софьи Гизатуллиной, которую из-за необычной внешности не брали в детский сад, получила неожиданное продолжение. На днях из Стерлитамакского района Башкирии пришла радостная новость: семье Гизатуллиных подарили двухкомнатную квартиру. В скором времени решится и вопрос с лечением ребенка-инвалида.

Напомним, малышка с генетическим заболеванием стала известна на всю республику после того, как местные власти отказались брать ее в садик. Из-за болезни у девочки деформирован череп и срослись пальчики на руках. Маме девочки так и сказали: «Ваша дочь будет пугать других детей».

Возмутившись таким отношением, родители необычного ребенка обратились за помощью к неравнодушным людям. Вскоре в ситуацию вмешались сначала волонтеры «Радуги добра», а затем и власти Башкирии.

По поручению Радия Хабирова семье Гизатуллиных стали подыскивать новое жилье – ранее Софья вместе с родителями жила в аварийном доме, где нет ни воды, ни отопления. На этой неделе они, наконец, переехали в новую просторную квартиру. Местные чиновники даже подарили малышке несколько игрушек.

- Квартиру подготовили полностью под ключ уже несколько дней назад, но они с мамой лежали в больнице. По требованию главы республики им выделили двухкомнатную квартиру в поселке Мебельный, там же, в Стерлитамакском районе. Сейчас семья уже въехала в новое жилье, квартира находится в новом доме. Там не только ремонт хороший, им подарили и мебель, и даже постельное белье. У Софьи теперь своя кроватка есть, - рассказала в беседе с «Комсомольской правдой – Уфа» волонтер Регина Биргулиева.

По словам волонтера, в ближайшее время станет известно, где и когда Софье сделают операцию. Пока же девочка сдает многочисленные анализы и наблюдается у врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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