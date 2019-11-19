2019-11-19T16:56:35+03:00
Общество

Девочка с деформированным лицом из Башкирии улетела на лечение в Израиль

Расходы на перелет и лечение взяли на себя власти республики
Инга НОВИЦКАЯ
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Проводить Соню и ее маму приехала и волонтер Регина БиргулиеваПроводить Соню и ее маму приехала и волонтер Регина Биргулиева
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Маленькая Софья Гизатуллина из глубинки Башкирии, ставшая знаменитой благодаря своей необычной внешности, наконец-то, улетела на лечение в Израиль. Вместе с Софьей в клинику «Хорев» поехал и 1,5-летний воспитанник детского дома со сложным генетическим диагнозом. Сопровождать детей в поездке будут мама Софьи Светлана Захарова и врач-реабилитолог Лилия Галиханова. Вчера вечером, 18 ноября, они вылетели из Уфы в израильскую клинику.

Лечение детей с врожденными генетическим заболеваниями за границей стало возможным благодаря проекту, возникшему в рамках Российско-Израильского медицинского форума.

- Проект стал возможен благодаря сотрудничеству республики Башкортостан и клиники доктора Барака, - уточнила руководитель проекта клиники «Хорев» в Уфе Лилия Галиханова.- Малышей полностью обследуют, после чего будет принято решение – будут ли их оперировать в Израиле, или это по силам уфимским специалистам.

- В добрый путь, малышка! Все будет хорошо! - пожелал на своей странице в соцсетях Радий Хабиров.

СУДЬБОЙ ДЕВОЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ

Напомним, что о печальной истории двухлетней Сони из Стерлитамакского района рассказали в сентябре волонтеры АНО «Радуга добра». Малышка родилась с редким генетическим заболеванием, из-за которого у нее серьезно деформировались лицевые кости и кости черепа, срослись пальчики на руках и ногах, а также есть расщелина в твердом небе, из-за которой девочка не может полноценно есть и разговаривать. Соня жила в полуразрушенном доме, практически без удобств, а в детском саду, как уверяют чиновники, отказались от воспитанницы, ссылаясь, что она «будет пугать других детей».

Судьбу малышки взял под личный контроль глава Башкирии Радий Хабиров. После этого ребенка сразу же пригласили на обследование в РДКБ, а позже Соню осмотрели и проконсультировали израильские врачи, которые прилетели в республику на медицинский форум. Также девочке и ее маме выделили благоустроенную квартиру со всеми удобствами и помогли оформить необходимые пособия и пенсию по инвалидности.

МАМА ОТКАЗАЛАСЬ ОТ СЫНА ЕЩЕ В РОДДОМЕ

Вторым ребенком, который вместе с Соней отправился на лечение в Израиль, стал 1,5-годовалый Махамаджон Чориев. Мальчик родился с редким генетическим заболеванием – синдромом Пьера Робена, поэтому у него деформированы лицевые кости, недоразвиты нижняя челюсть и язык, а из-за расщелины в небе ребенок может есть только жидкую пищу. Мама Махамаджона отказалась от сына еще в роддоме, и первые месяцы своей жизни малыш провел в больнице, где ему установили трахеостому. Благотворительный фонд организовал сбор для покупки дистрактора - специального аппарата для исправления деформации челюсти, и в январе мальчика прооперировали. В Израиль Махамаджон поехал, чтобы уточнить дальнейшую тактику лечения - в частности, нужно решить вопрос с трахеостомой. Сопровождать мальчика будет врач-реабилитолог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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