На 40% дороже обычных, есть механический звонок: чем примечательны ретро-трамваи, которые хотят купить для Уфы

Вот так будут выглядеть новые трамваи Фото: http://midural.ru

Уфимский трамвай прямо сейчас представляет собой крайне печальное зрелище. По улицам города курсирует чуть меньше 200 вагонов, а их средний износ приближается к 97%. Говоря простым языком – некогда развитая система разваливается из-за отсутствия финансирования от властей города и республики, а на собственные деньги столичному МУЭТу (как и многим госпредприятиям в современных реалиях - Ред) выживать проблематично. Так, в декабре 2020 года организацию официально признали банкротом. Общая задолженность МУЭТа на момент написания статьи составляет порядка 400 миллионов рублей.

Обновлением парка троллейбусов и трамваев Уфы решили заняться на самом верху. Весной 2021 года Радий Хабиров вручил водителям МУЭТа ключи от 10 новеньких троллейбусов «Горожанин», но к лету на улицах города они так и не появились, так как сейчас происходит процесс обкатки и переподготовки водителей. Окей, мы верим, ждем и надеемся, что машины не окажутся на очередном «кладбище общественного транспорта».

Более неожиданные новости для пассажиров уфимского электротранспорта накануне пришли из Екатеринбурга, где проходит выставка INNOPROM. Радий Хабиров встретился с гендиром «Уралвагонзавода» Александром Потаповым, обсудил важные для республики вопросы, и неожиданно анонсировал покупку сразу пяти новых трамваев в «ретро-стиле». Подразумевается, что они будут курсировать по исторической части города – среди полуразрушенных объектов культурного наследия, выкрашенных серой краской еще перед саммитами ШОС и БРИКС в 2015 году.

Мы решили разобраться, что это за чудо-трамваи, которые так понравились руководству региона.

КОЛЕСО, ИМИТИРУЮЩЕЕ СТОП-КРАН СТАРИННЫХ ТРАМВАЕВ

Согласно информации с сайта главы республики, «романтический вагончик» называется не под стать своему внешнему виду – строгий индекс 71-415Р. По техническим характеристикам он лишь немного отличается от стандартного вагона 71-415, при полной загрузке может перевозить до 38 человек вместо 30. Главная особенность модели в том самом «ретро-стиле». Дизайнеры изменили интерьер – вместо мягких скамеек установили деревянные лавки, покрасили под дерево стены с потолком, установили кожаные петли на поручни, колокольчик для водителя и «колесо, имитирующее стоп-кран старинных трамваем». Экстерьер вагона нарочно оформили под тридцатые годы прошлого века.

Посередине - бутафорный стоп-кран Фото: http://midural.ru

Во всем остальном это добротный и современный низкопольный вагон. Примечательно, что его эксплуатация не требует обновления трамвайных линий или депо, что немаловажно в условиях сохранения бюджета. Или мы не экономим?

ПРОСТАЯ МАТЕМАТИКА

Ретро или футуризм это вкусовщина, поэтому мы не будем оценивать обновки с точки зрения дизайна. Вместо этого подсчитаем, во сколько обойдется Башкирии один «ретро-трамвай».

В Нижнем Новгороде появятся 11 таких вагонов Фото: https://zakupki.gov.ru

Не так давно в Нижнем Новгороде заключили контракт на поставку в лизинг похожих вагонов с индексом 71-415Р. Общая стоимость 11 трамваев с учетом ставки поставщика составила порядка 945 миллионов рублей. Согласно документации, «чистая» (без учета лизинга - Ред) сумма закупки – 649 миллионов рублей. Делим это число на 11 и получаем в среднем по 59 миллионов за один низкопольный ретро вагон.

Для сравнения, покупка трех обычных вагонов 71-415 обошлась администрации Нижнего Тагила всего в 112 миллионов. Получается, за стандартный трамвай «Уралтрансмаш» просит порядка 37 миллионов.

По нашим грубым подсчетам, один ретро вагон обходится городу почти на 40% дороже обычного. Вместо пяти модификаций 71-415Р Уфа может прибрести семь трамваев 71-415 или сэкономить около 100 миллионов рублей. Разница, как говорится, налицо.

Дизайн вагона 71-415 органично смотрится на городском фоне Фото: http://www.uraltransmash.com

Стоит понимать, что цены в 37 и 59 миллионов за один вагон мы брали из учета покупки без лизинга. Практика Нижнего Новгорода понятно, что привлечение финансовых организаций в качестве поставщиков увеличивает итоговую стоимость одного вагона с 59 до 85 миллионов.

А ЕСТЬ ДРУГОЙ СЦЕНАРИЙ?

Впрочем, не исключено, что покупка трамваев для Уфы будет происходить на каких-то иных условиях. Сам директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов на встрече с Хабировым говорил о хороших отношениях с республикой. В частности, ранее топ-менеджер обсуждал с руководством региона сотрудничество с ишимбайской машиностроительной компании «Витязь», производящей гусеничный транспорт.

- Башкортостан - наш давний и надёжный партнер. У нас с республикой всегда много планов, которые мы эффективно реализуем, - сказал Потапов.