Уфимцы обнаружили место, где доживают свой век пассажирские НЕФАЗы. Фотографии кладбища автобусов вызвали споры в социальных сетях. Как сообщается в группе Общественный транспорт Башкортостана в Facebook, на снимке в основном газовые НЕФАЗы 2014-2016 годов выпуска.- Почти все автобусы с задранными номерами, то есть их тащили на жесткой сцепке умирать, - констатирует автор поста.Судя по кадрам, кладбище автобусов расположено на территории УАТП - 6 в Сипайлово. Действительно ли машины, попавшие сюда, уже не вернутся на улицы, не ясно. В комментариях многие уфимцы замечают, что эти автобусы в большинстве наверняка подлежат ремонту.- У нас Икарусы по 20-30 лет ездили, - сокрушается в комментариях уфимец Тимур У. - Невыгодно ремонтировать, невыгодно за деревьями ухаживать, невыгодно поддерживать должное состояние памятников архитектуры...