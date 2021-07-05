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Экономика5 июля 2021 18:41

Пять ретротрамваев закупят власти к 450-летию Уфы

Выпустит электротранспорт «Уралвагонзавод»
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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Завод показал Радию Хабирову односекционный низкопольный трамвайный ретро-вагон марки 71–415Р

Завод показал Радию Хабирову односекционный низкопольный трамвайный ретро-вагон марки 71–415Р

Сегодня, 5 июля, Хабиров побывал на выставке «Иннопром-2021» в Екатеринбурге. С гендиректором «Уралвагонзавода» глава обсудил, как Башкирия может взаимодействовать с предприятием. На сегодняшний день завод планирует размещать новые заказы на Уральском пружинном заводе в Белорецке.

Также была затронута тема обновления электротранспорта в Уфе. Завод показал Радию Хабирову односекционный низкопольный трамвайный ретро-вагон марки 71–415Р. А тот, в свою очередь, отметил, что Уфе нужно закупить пять таких к 450-летию столицы (2024 год).

- Заключим контракт на покупку пяти таких трамваев, которые будут курсировать по исторической части Уфы, перевозить жителей и гостей города, – отметил Радий Хабиров.

Глава отметил, что взаимодействие с заводом развивает экономику региона и создает новые рабочие места.