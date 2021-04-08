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Сегодня, 8 апреля, башкирские города Уфа и Стерлитамак получили 10 новых троллейбусов марки «Горожанин». Их выпустил уфимский трамвайно-троллейбусный завод. Ключи от машин муниципальному управлению электротранспорта вручил глава Башкирии Радий Хабиров. Он выразил надежду, что жители «оценят их по достоинству».

Как пояснили в пресс-службе администрации главы республики, троллейбусы, которые получили города, были спроектированы в сотрудничестве с Минским автозаводом. Стоимость только одной машины оценивается в 18,5 млн рублей. По словам гендира уфимского завода Дениса Рассадникова, троллейбусы оснащены системами автономного хода – это позволяет им продолжать движение при отсутствии тока в сети. Функционер отметил, что в целом региону нужно «около 300» таких машин, поскольку на данный момент износ троллейбусного парка превышает 98%.