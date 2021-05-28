Операция «Спасти троллейбус»: что происходит с электротранспортом в Уфе

Чтобы уфимский троллейбус перестал быть убыточным, необходимо сначала вложить немалые деньги

В эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» обсудили наболевшую проблему выживания электротранспорта в башкирской столице. О том, быть или не быть уфимскому троллейбусу, и что нужно, чтобы горожане вновь пересели на экологически чистый транспорт, рассказывал в передаче «Транспортный час» директор троллейбусного депо №1 Радик Гизатуллин, ведущие передачи, шеф-редактор уфимского «Эха» Руслан Валиев и эксперт в сфере транспорта Олег Арефьев.

В начале передачи Олег Арефьев задал директору троллейбусного депо вопрос о десяти новых троллейбусах, которые совсем недавно глава Башкирии Радий Хабиров торжественно передал МУЭТУ Уфы. Дело в том, что горожане еще ни разу не видели их на маршрутах.

- Для нас это первые машины в такой компоновке, в таком исполнении. У них большой автономный ход – практически 30 километров они могут идти без контактной сети на собственных аккумуляторах. На данный момент они проходят обкаточный процесс, подготавливаются документы. Все идет своим чередом, мы очень ждем эти троллейбусы, - отметил Радик Гизатуллин.

Так изнутри выглядят новые троллейбусы, закупленные для Уфы и Стерлитамака в этом году

По словам директора троллейбусного депо, сейчас сотрудники МУЭТ учатся водить и обслуживать новые машины. Процесс это не быстрый, так как эта модель троллейбусов существенно отличается от предыдущих.

Особенно Радик Гизатуллин отметил высокую конкурентоспособность новых машин. Правда, когда конкретно они выйдут на маршруты по Уфе, пока неизвестно.

- Он составит конкуренцию большому автобусу. В автобус заливают дизельное топливо, которое стоит бешеных денег, плюс масла и фильтры и прочие расходные материалы. Троллейбус же может просто зарядиться и выехать. Как обычный электромобиль. Выехав в город, он может проехать в любую точку, в соответствии с запасом автономного хода в 30 километров, - заявил директор троллейбусного депо.

КАК ВЫЖИВАЕТ УФИМСКИЙ ТРОЛЛЕЙБУС

В прямом эфире на «Эхо Москвы» Радик Гизатуллин рассказал о состоянии троллейбусов в депо №1 и о том, как вообще обстоят дела в городе с этим видом транспорта. Как известно, на сегодняшний день МУЭТ Уфы, которому принадлежат как «рогатые», так и трамваи, проходит процедуру банкротства, из-за чего предприятие не в силах обслуживать стремительно стареющий троллейбусный автопарк.

- Самые «молодые» троллейбусы у нас 2013 года выпуска. То есть они уже пробежали 400-500 тысяч километров. Остальные машины – с 2000-х годов. Свой ресурс они уже практически выработали. Бесконечно ремонтировать их невозможно, эксплуатационные расходы (на ремонт. – Ред.) есть всегда. Без денег долго мы не протянем, - пояснил Радик Гизатуллин.

Директор троллейбусного депо также рассказал, что будет, если Уфа потеряет этот вид транспорта.

- Все это дело создавалось не за один день. Контактная сеть, проекты, путевое хозяйство, депо, сами троллейбусы. А если не покупать новые машины, то умрет завод (Башкирский троллейбусный. – Ред.). Восстановить все это будет в разы дороже и сложнее. Практически, невозможно, - пояснил Радик Гизатуллин.

Самые «молодые» машины в троллейбусном депо Уфы 2013 года выпуска

ЧТО БЫЛО И ЧТО БУДЕТ

Не первый год власти Башкирии обещают, что совсем скоро в республику придет инвестор, который спасет от гибели уфимские трамваи. Директор троллейбусного депо №1 пояснил, что трамвай и троллейбус невозможно возродить по отдельности.

- Трамвай без троллейбуса не может жить, также как и троллейбус без трамвая. В противном случае, ничего не получится – это будет игра в одни ворота, - заявил Радик Гизатуллин.

На сегодняшний день на маршруты в Уфе ежедневно выходит в среднем 80-85 троллейбусов. По словам Радика Гизатуллина, интервал движения машин сегодня составляет пять минут в обычное время и три минуты в час пик.

- Возьмем, например, 2000-е годы. Тогда на маршруты выходили 250. А сейчас у нас на линию выходят всего 80, - отметил директор троллейбусного депо. По его мнению, чтобы электротранспорт вновь стал прибыльным и востребованным, нужно вернуть на городские улицы такое же количество машин.