Что не так с уфимским трамваем?

Высадка пассажиров трамвая в Уфе, как правило, происходит посреди проезжей части. А это сюрприз для автомобилистов. Фото: Рустам МАКСЮТОВ

Самый экологичный транспорт в городах, безусловно, трамвай. Где-то этот вид транспорта остался в качестве экскурсионного, а где-то его сделали скоростным и возлагают на него большие надежды. В Уфе на сегодняшний день действуют два трамвайных депо, откуда вагоны отправляются по семи маршрутам. История уфимского трамвая насчитывает более восьмидесяти лет – первую пару рельс проложили на улице Ленина еще в 1937 году. С тех пор город сильно изменился, а трамвай, похоже, застрял где-то в конце прошлого века. «Комсомолка» решила узнать, что не так с трамваем, какое его будущее ждет, и как его можно сделать лучше.

ИЗНОШЕННЫЕ ВАГОНЫ

Взять хотя бы сами вагоны уфимских трамваев, которые работники транспорта называют «подвижной состав». На фоне пары-тройки новых, комфортных и современных трамваев, резко выделяются изношенные и «убитые» вагоны. Садишься в такой и думаешь: «Хоть бы не развалился на ходу».

На балансе Муниципального управления электротранспорта Уфы (МУЭТ) находятся 79 трамваев в депо в Черниковке и 88 в южной части башкирской столицы. Добавим к ним еще несколько десятков специальных вагонов типа снегоуборщиков и других «технических» трамваев и получим полную картину.Средний износ подвижного состава на данный момент порядка 97%. Такие данные представили в МУЭТ в декабре прошлого года.

Стоит отметить, что в последнее время городские власти примерно раз в год покупают один или два новых трамвая.

Стоит отметить, что в последнее время городские власти примерно раз в год покупают один или два новых трамвая. Из этого, казалось бы, обычного дела, делают настоящий праздник. Например, приглашаются тележурналисты и высокопоставленные чиновники регионального пошиба.

Вопрос, который волнует горожан: когда уфимский трамвай станет хотя бы нормальным? И ответ на него вполне логичный – когда полностью заменят «подвижной состав». Как заявляли в конце 2019 года сами представители МУЭТ Уфы, необходимо купить 150 новых вагонов.

РЕЛЬСЫ БЕЗ ШПАЛ

Помимо того, что по Уфе курсируют изношенные трамваи, так они еще и очень шумные. Жители многоэтажек, расположенных вдоль путей, мягко говоря, не в восторге от этого. Эта проблема только усугубляет положение трамвая – многие уфимцы считают, что этот вид транспорта надо окончательно и бесповоротно убрать с городских улиц. Якобы, так будет лучше и автомобилистам и тем, под чьими окнами ходят вагоны.

Чтобы хоть как-то облегчить жизнь горожанам, власти Уфы задумали заменить кое-где рельсы на бесшумные. В 2014 году на улице Зорге полностью обновили полотно и уложили рельсы по новой технологии, без шпал, и использовали «европейскую» сварку. Не помогло. Сегодня на этой улице стоит такой же шум от трамваев, как и раньше. И дело тут далеко не в бесшумных рельсах. Просто вагоны у нас старые.

НА РЕЛЬСАХ МОЖНО ОСТАВИТЬ «ХОДОВКУ» И РЕЗИНУ

Рельсы уфимского трамвая плохи не только тем, что шумные. Они огромные, несуразные, выпирают на десятки сантиметров. А это опасность для автомобилистов. Здесь легко можно оставить «ходовку», особенно в ночное время или в дождь, когда видимость низкая. Проблема еще в том, что слева и справа от рельса образуются ямы, попадая в которые можно легко получить грыжу на покрышке, не говоря уже о повреждениях для подвески. А еще нужно помнить про нюанс ПДД, по которому некоторые повороты делаются только с трамвайных путей. Например, на бульваре Ибрагимова.

Повернуть налево – целая задача. Рельсы просто не приспособлены к этому и с удовольствием нанесут вашему автомобилю ущерб – например, подарят большой боковой порез колеса, который уже не восстановить. Фото: Рустам МАКСЮТОВ

Повернуть налево – целая задача. Рельсы просто не приспособлены к этому и с удовольствием нанесут вашему автомобилю ущерб – например, подарят большой боковой порез колеса, который уже не восстановить. Это хорошо бьет по карману водителей. Такая же ситуация на Большой Гражданской – здесь целый набор для повреждения машин: высокие рельсы, разбитый асфальт вокруг них.Уфимские рельсы опасны и для мотоциклистов. В мокрую погоду при пересечении рельс можно легко упасть с мотоцикла.

Пора бы уже выйти на новый уровень и поменять рельсы на бесшумные.

А ГДЕ ОСТАНОВКИ?

Другой бич уфимского трамвая – это остановки. Точнее, остановки, которых нет. Те, кто передвигается на трамвае, вынужден выходить с него прямо на дорогу. Высадка пассажиров трамвая в Уфе, как правило, происходит посреди проезжей части. А это сюрприз для автомобилистов. Едешь, а тут пешеходы с трамвая слезают и прямо под колеса! И ведь мало, кто остановится, чтобы посмотреть, не летит ли на него машина.

В ПДД четко сказано: когда трамвай остановится, водитель должен пропустить пешеходов. В этом случае лучше остановиться перед трамваем, чтобы уступить дорогу пассажирам. Бывают и такие ситуации: автомобиль подъехал к остановке раньше, чем трамвай. Тогда автомобилисту придется не двигаться и пропустить пешеходов. А пешеходам – обходить машины, чтобы попасть в вагон. Такое себе удовольствие. Но такова реальность.

Неопытный водитель может вовремя не среагировать, и случится непоправимое. Вердикт один – городу нужны оборудованные трамвайные остановки, дабы не допустить трагических случаев и обеспечить удобством и комфортом тех, кто передвигается на трамвае.

Женщина ждет трамвай прямо на рельсах Фото: Рустам МАКСЮТОВ

ПРОЕКТЫ НА БУМАГЕ

Чтобы трамвай в Уфе превратился из «недобитого» и убыточного в прибыльный и излюбленный для горожан вид транспорта, необходимо менять инфраструктуру. Этот простой вывод – как прописная истина, его, пожалуй, поддерживают все горожане. Первым шагом к «светлому будущему» уфимского трамвая может стать возвращение транспортного сообщения между двумя частями башкирской столицы.

Многие уфимцы помнят как по центральной улице города, Проспекту Октября ходили трамваи. Эти пути соединяли южную и северную части башкирской столицы до 2004 года. Тогда было принято решение убрать рельсы и закрыть одно депо в Черниковке. В итоге, сейчас с одного конца города в другой на трамвае доехать нельзя.

В 2012 году власти Башкирии впервые заговорили о том, что надо бы снова соединить исторический центр с Черниковкой трамвайными путями. Но не абы какие вагоны пустить, а скоростные. Специалисты подготовили проект, согласно которому полотно должно было пройти от улицы Зорге через улицу Блюхера и оттуда на Трамвайную. Но по целому ряду причин эта идея так и осталась на бумаге.

Интересно, что за сам проект городские власти заплатили деньги, а МУЭТ даже взял кредит на строительство скоростного трамвая. Куда они делись, до сих пор не понятно. А речь шла о сумме порядка 900 млн рублей.

В конце 2014 года тогдашний директор МУЭТ Аскар Фазлыев в беседе с «Комсомолкой» заявлял, что рельсы, соединяющие север и юг Уфы все-таки появятся. По новому проекту пути должны были проложить по улице Российская. Примечательно, что власти даже выбрали даты, когда начнутся строительные работы – лето 2016 года. Как известно, этого не произошло до сих пор.

Однако власти Башкирии решили все-таки продавить этот проект и пустить трамваи по Российской. В начале августа на правительственном совещании проект вновь подняли и представили главе республики. Радий Хабиров поручил чиновникам подготовить заявку на федеральное финансирование этого «масштабного инфраструктурного проекта». Что из этого выйдет, покажет время.

Как мы уже поняли, для того, чтобы уфимский трамвай «восстал из пепла» и стал излюбленным транспортом горожан, нужны огромные деньги. Не менее важным в этой истории остается, и желание башкирских чиновников решить эту проблему. Смогут ли люди, привыкшие передвигаться на машине с личным водителем,сделать в городе нормальный общественный транспорт, тоже вопрос.