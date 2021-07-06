Пожар на свалке, коронавирус на Фольклориаде и ДТП с шестью трупами: о чем говорил Хабиров в прямом эфире

Глава региона эмоционально отреагировал на некоторые вопросы повестки. Фото: пресс-служба главы Башкирии

На очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии подвели предварительные итоги расследования причин неприятного запаха, накрывавшего Уфу в мае и июне этого года. По данным Росприроднадзора основные причины этих явлений – промышленные выбросы и тление мусорного полигона в поселке Черкассы.

На данный момент специалисты надзорного органа продолжают проверки промышленных предприятий, расположенных в северной части башкирской столицы. Что касается случаев возгорания самой крупной свалки в республике, то промежуточные итоги в природоохранном ведомстве уже подвели. С докладом о причинах неприятного запаха и смога в Уфе выступил и.о. руководителя южно-уральского межрегионального отделения Росприроднадзора Роман Болотов.

По словам федерального чиновника, по двум фактам возгорания свалки в Черкассах было возбуждено административное дело. Он отметил, что в случае повторных нарушений Росприроднадзор будет вынужден приостановить работу оператора и закрыть мусорный полигон. Проще говоря, если такая же история повторится, то мусор в Уфе будет вывозить некому и некуда.

Смотреть видеосюжет Хабиров грозится уволить руководство САХ из-за пожара на свалке в Черкассах

После доклада Романа Болотова глава Башкирии Радий Хабиров обрушился с резкой критикой работы регионального оператора МУП ««Спецавтохозяйство по уборке города» Уфы.

- На данный момент возгорания нет и более того город берет на себя обязательства впредь такого не допускать. Чтобы мы истории с возгоранием полигона и запахом от него больше не слышали. Если еще раз загорится полигон и пойдут жалобы – все руководство МУП «САХ» уходит в отставку. Если они это допустят – сразу ищите других людей. У нас очередь стоит из людей, кто хочет там работать, - обратился Хабиров к мэру Уфы Сергею Грекову.

В свою очередь, глава городской администрации пообещал, что на полигоне в Черкассах постоянно дежурят сотрудники МУП «САХ» и власти больше не допустят возгорания свалки.

КОРОНАВИРУС ДОБРАЛСЯ ДО ФОЛЬКЛОРИАДЫ

На оперативном совещании в башкирском правительстве активно обсуждался вопрос о распространении коронавируса в республике. После доклада замруководителя регионального Роспотребнадзора Александра Жеребцова слово взял Радий Хабиров, который заявил, что среди участников Фольклориады выявили коронавирус. Напомним, международный фестиваль народного творчества открылся в минувшую субботу, 3 июля. В Уфу съехались делегации из 37 стран мира.

- Хотел поблагодарить Роспотребнадзор. Очень организовано выявили 3-4 случая (коронавируса – Ред.). Как только попадается где-то положительный ПЦР – тут же контакты обрываются. Мы, по-моему, одну делегацию отправили домой. Давайте продолжим работать так же хорошо. Просьба чтобы потом мы не собирали проблемы, когда уедут делегации, – подчеркнул глава Башкирии.

В ответ на это Александр Жеребцов подтвердил, что от участия в Фольклориаде отстранены два творческих коллектива – театр танца «Гжель», представляющий Россию и группа из Узбекистана.

ВОЙНА С НЕЛЕГАЛЬНЫМИ ТАКСИ

На том же совещании глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал историю с жутким ДТП, произошедшем в минувшую пятницу в Кушнаренковском районе. Напомним, 2 июля на трассе М-7 «Волга» произошла массовая авария с участием двух легковушек и двух большегрузов, в результате которой погибли шесть человек. Все жертвы находились в салоне автомобиля «Лада Ларгус», выполнявшего рейс нелегального такси.

Хабиров вновь объявил войну перевозчикам, зарабатывающим нелегальным частным извозом.

- Они ту нишу занимают, которую мы не можем занять через «Башавтотранс» и других [перевозчиков]. Но, тем не менее, с ними надо работать. Значит, останавливать, смотреть, проверять и так далее. Да, будем создавать для них неудобства. Потому что они убивают людей, по сути, - подчеркнул глава Башкирии.