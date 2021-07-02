Массовое ДТП с четырьмя машинами в Башкирии: погибли шесть человек, среди них беременная женщина

Авария произошла в Кушнаренковском районе республики Фото: ГИБДД по Башкирии

На трассе в Кушнаренковском районе Башкирии столкнулись две «Лады» и два большегруза, в жуткой аварии погибли шесть человек.

ОТЛЕТЕЛО КОЛЕСО

В ГИБДД региона отметили, что сообщение о случившемся поступило в 17:00. В ведомстве прокомментировали, что на 1284 километре федеральной трассы М7 «Волга» у грузовика «Скания» отлетело колесо в легковую машину «Лада Ларгус», которая ехала во встречном направлении.

В МЧС дополнительно проинформировали, что это произошло после того, как большегруз столкнулся с другим грузовиком «Мерседес». После удара колеса «Лада Ларгус» отлетела на встречную «Ниву», перевернулась и загорелась. Внутри автомобиля, водитель которого, предположительно, занимался извозом, находились шестеро человек. В настоящий момент известно, что все погибли, не дождавшись приезда скорой помощи. По неподтвержденным данным, среди погибших была беременная женщина.

Автомобили раскидало по проезжей части Фото: ГИБДД по Башкирии

ДЕСЯТЬ ПОСТРАДАВШИХ

Спасатели республики сообщили, что всего в результате аварии пострадали десять человек. Число погибших пока что достигло шести, с травмами госпитализированы еще четверо.

– Произведено деблокирование пострадавших и тушение воспламенившегося легкового автомобиля. Движение осуществляется в реверсивном режиме, – отметили в ведомстве.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВЫЯСНЯЮТСЯ

Точной информации к текущему моменту о причинах случившегося пока что нет. Неизвестны также и личности погибших. На месте сотрудники МЧС России, ГИБДД, скорая медицинская помощь.

– На месте происшествия работает руководство управления ГИБДД республики, главного следственного управления и экспертно-криминалистического центра МВД по РБ. Устанавливаются обстоятельства происшествия и личности погибших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – прокомментировали в МВД.

Похожий случай с автомобилем «Лада Ларгус» произошел в Башкирии в мае 2018 года. Тогда на трассе Уфа-Оренбург в Аургазинском районе республики также погибли шесть человек. Водитель, занимавшийся частным извозом на огромной скорости влетел в экскаватор-погрузчик.

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