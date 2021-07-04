Лазерное шоу и легенды далеких предков: в Уфе состоялось открытие VI Всемирной Фольклориады

Открытие долгожданного фестиваля фольклора состоялось на «Уфа-Арене». Фото: Динар Калимуллин

В субботний вечер, 3 июля, на «Уфа-Арене» состоялось открытие международного фестиваля, объединяющего сотни народов мира. На VI Всемирную Фольклориаду-2021 в башкирскую столицу прибыли тысячи артистов из 37 стран мира. Официальной части церемонии предшествовало потрясающее лазерное шоу и театрализованное представление, посвященное родной земле, душе народа и фольклору. А уже после выступаления официальных лиц на специально оборудованной для фестиваля сцене впервые прозвучал гимн Фольклориады.

Как известно, на трибунах «Уфа-Арены» присутствовали как сами представители творческих коллективов стран-участниц, так и местные зрители. Ледовый дворец был заполнен лишь на половину – санитарно-эпидемиологические нормы никто не отменял. Но даже в таком «усеченном» составе зрители организовали такую поддержку артистам, что казалось, будто зал забит под завязку.

Театрализованное представление и лазерное шоу не оставило никого равнодушным. Фото: Динар Калимуллин

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МИРОВОГО УРОВНЯ

Первую часть открытия Фольклориады, театрализованное представление и лазерное шоу, полностью режиссировали башкирские деятели искусства. Именно поэтому, как ни трудно догадаться, за основу представления были взяты башкирские народные мотивы. Поначалу зрители из других стран не очень понимали, что происходит на сцене, но под конец все встало на свои места.

Началось представление со своеобразного пролога из башкирского эпоса «Урал-батыр» - древний бог Самрау в обличье огненной птицы совершает акт сотворения мира. Все это сопровождается танцами на сцене и лазерным шоу. Далее сменяются декорации, появляются актеры в потрясающих костюмах и все это сопровождается песнями и танцами. Сборная артистов со всех уголков Башкирии сошлась на одной сцене с Кубанским казачьим хором и ансамблем «Русская песня» Надежды Бабкиной. Вместе они рассказали историю о мире, согласии и дружбе.

В официальной части открытия на сцену приглашались представители всех стран-участниц в своих национальных костюмах. Фото: Динар Калимуллин

Представление разделили на несколько частей. В первой каждый из актов начинался с полета огненного бога-творца из древнебашкирского эпоса Самрау. Вот он создает луну и звезды, вот появляется род человеческий, а вот злые демоны-дэвы пытаются погубить совсем еще юное человечество. Но появляется Урал-батыр и побеждает злых духов. А на месте их сражения появляется Уральский хребет. К слову, роль Урал-батыра в этой постановке сыграл самый сильный человек России и рекордсмен книги рекордов Гиннеса Эльбрус Нигматуллин.

Гости Фольклориады увидели лучшее шоу, созданное башкирскими деятелями искусства. Фото: Динар Калимуллин

Вторую часть представления открывает уже хорошо узнаваемая многим Жар-птица. По задумке авторов, ее полет ознаменует новую эпоху в истории Башкирии – добровольное вхождение башкирского народа в состав России. Завершает эту часть выступление Кубанского казачьего хора.

Третью часть театрализованного представления авторы задумали как переход в новую эпоху – эпоху единения народов мира. Перед началом третьего акта лазерные проекторы нарисовали под сводами «Уфа-Арены» известную в большинстве мировых культур птицу Феникс, которая создала Древо жизни. И каждый лепесток этого древа символизировал один из народов планеты.

Гвоздем программы стал гимн Фольклориады-2021 в исполнении Марины Девятовой и Аскара Абдразакова. Фото: Динар Калимуллин

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

После потрясающего шоу началась официальная часть открытия. На сцену одна за другой выходили делегации стран, которые прибыли в солнечную Башкирию на Фольклориаду. Представители 37 творческих коллективов выходили по очереди, прямо как на Олимпийских играх. Все со своими флагами и в национальных костюмах.

После того, как все участники фестиваля расположились на сцене с приветственными словами к гостям обратились глава Башкирии Радий Хабиров и президент Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств Филипп Боссан.

В официальной части открытия на сцену приглашались представители всех стран-участниц в своих национальных костюмах. Фото: Динар Калимуллин

Первым на правах принимающей стороны взял слово глава Башкирии.

- Мы очень долго ждали этого дня. И сегодня VI Всемирная Фольклориада проходит здесь, в гостеприимном Башкортостане. Для нас большая честь, что мы собрались сегодня вместе в самом сердце Евразии. В Башкортостане проживают более 160 национальностей, представители всех мировых религий. Конечно, все мы – разные. У нас свои культуры, обычаи и традиции. Но сегодня мы – вместе. И независимо от границ, которые разделяют наши государства, мы все хотим дружить, любить, открывать друг другу самые лучшие стороны и качества наших народов. Пусть Фольклориада станет площадкой для обмена лучшими традициями культур наших народов. Желаю вам мира, добра и благополучия! Добро пожаловать в Башкортостан, друзья! – обратился к гостям Радий Хабиров.

С приветственными словами к участницам обратились Радий Хабиров и Филипп Боссан

Президент CIOFF (Международного совета организаций фольклорных фестивалей – Ред.) Филипп Боссан поблагодарил принимающую сторону за гостеприимство и в конце даже заговорил по-башкирски.

- Хочу выразить благодарность Министерству культуры России и Правительству Башкортостана за усердный труд по подготовке Фольклориады, которая стала прекрасным событием, собравшим вместе представителей почти 40 стран, - отметил Филипп Боссан.

После выступления официальных лиц певица Марина Девятова и знаменитый оперный певец Аскар Абдразаков исполнили гимн Фольклориады. А подпевали им участники группы Аргымак и Надежда Бабкина.