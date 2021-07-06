«Они убивают людей»: Хабиров вновь объявил войну нелегальным такси после ДТП с шестью трупами

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Сегодня, 6 июля, на очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров прокомментировал историю с жутким ДТП, произошедшем в минувшую пятницу в Кушнаренковском районе. Напомним, 2 июля на трассе М-7 «Волга» произошла массовая авария с участием двух легковушек и двух большегрузов, в результате которой погибли шесть человек. Все жертвы находились в салоне автомобиля «Лада Ларгус», выполнявший рейс нелегального такси.

В ходе оперативного совещания Радий Хабиров вновь объявил войну перевозчикам, зарабатывающим нелегальным частным извозом. Хотя руководитель региона и подчеркнул, что выводы именно по этой аварии делать рано – с этим должны разобраться следователи.

- Они ту нишу занимают, которую мы не можем занять через «Башавтотранс» и других [перевозчиков]. Но, тем не менее, с ними надо работать. Значит, останавливать, смотреть, проверять и так далее. Да, будем создавать для них неудобства. Потому что они убивают людей, по сути, - заявил глава Башкирии.