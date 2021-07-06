Хабиров пригрозил увольнением руководству регоператора в случае третьего возгорания свалки под Уфой

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Глава Башкирии Радий Хабиров пригрозил увольнением руководству МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» Уфы в случае повторного возгорания мусорного полигона в поселке Черкассы. Предупреждение регоператору руководитель региона передал через мэра башкирской столицы Уфы Сергея Грекова.

– На данный момент возгорания нет и более того город берет на себя обязательства впредь такого не допускать. Чтобы мы истории с возгоранием полигона и запахом от него больше не слышали. Если еще раз загорится полигон и пойдут жалобы – все руководство МУП «САХ» уходит в отставку. Если они это допустят – сразу ищите других людей. У нас очередь стоит из людей, кто хочет [там] работать, – обратился Хабиров к Грекову во время оперативного совещания в правительстве Башкирии.

Напомним, в период с мая по июнь 2021 года на свалке в Черкассах под Уфой произошло два возгорания. В обоих случаях в башкирской столице резко ухудшался атмосферный воздух – горожане жаловались на едкий запах и смог. Сейчас по этим двум фактам ведется административное дело, предусмотренное статьей 82 [Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления].