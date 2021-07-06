У нескольких участников Всемирной фольклориады в Башкирии обнаружили коронавирус

Фольклориада принимает гостей из 37 стран мира Фото: Валерий ШАХОВ

В Башкирии у нескольких участников Всемирной фольклориады обнаружили коронавирус. Об этом на оперативном совещании в республиканском правительстве 6 июля сообщил глава региона Радий Хабиров.

– Хотел поблагодарить Роспотребнадзор. Очень организовано выявили 3-4 случая [COVID-19]. Как только попадается где-то положительный ПЦР – тут же контакты обрываются. Мы, по-моему, одну делегацию отправили домой. Давайте продолжим [работать] так же хорошо. Просьба чтобы потом мы не собирали проблемы, когда уедут делегации, – сказал руководитель Башкирии.

Как пояснил замруководителя Роспотребнадзора республики Александр Жеребцов, от участия в фольклориаде из-за коронавируса были отстранены два коллектива: группа из Узбекистана и театр танца «Гжель», Россия.

Напомним, Всемирная фольклориада проходит в Уфе и еще в 22 районах и городах Башкирии. Международный культурный фестиваль, стартовавший 3 июля, принимает делегации из 37 стран мира.