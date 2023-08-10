Мэрия Уфы попросила передать кинотеатр «Искра» в городскую собственность

Так сейчас выглядит некогда самый популярный в Уфе кинотеатр

Накануне в уфимской мэрии высказались о судьбе знаменитого кинотеатра «Искра», что на проспекте Октября. Сейчас здание принадлежит фирме, которая проходит процедуру банкротства.

В феврале 2021 года знаменитый уфимский кинотеатр «Искра» закрылся. Как тогда заявляли владельцы комплекса – временно. Однако уже летом прошлого года здание было выставлено на продажу за 64,5 млн рублей. Как оказалось, фирма, которая владела кинокомплексом, была вынуждена пойти на такой шаг. Чтобы расплатиться с огромными долгами.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Уфимский кинотеатр «Искра» был открыт в 1970-м году и стал самым большим кинозалом всей Башкирии. Под охрану государства здание, построенное в стиле советского модернизма, поставили еще в 1976 году. На сегодняшний день оно признано памятником архитектуры второй половины 20 века.

«Искру» по праву можно считать одним из самых передовых в своей отрасли. Именно здесь после масштабной реконструкции в 1999 году появился первый в городе современный кинозал с мягкими креслами и объемным звуком. А еще многие уфимцы помнят, как в «Искре» впервые стали готовить теперь уже неотъемлемый атрибут любого киносеанса – попкорн. Да, до этого в кинотеатрах башкирской столицы ничего подобного не было.

Спустя 10 лет после первой реконструкции кинотеатр «Искра» вновь удивил своего зрителя: в декабре 2009 года здесь открылся зал IMAX с гигантским экраном 13 на 21 метр. Между прочим, Уфа была одним из первых городов России, где открывались подобные залы. Их особенность в том, что при демонстрации фильмов по технологии IMAX используется широкоформатное и высокоточное изображение. Проще говоря, компания, владеющая «Искрой», шла в ногу со временем, внедряя актуальные новшества в сфере кинопоказов.

Здание кинотеатра «Искра» признано памятником архитектуры второй половины 20 века

Со временем в Уфе стали модернизироваться старые и строиться совершенно новые кинотеатры, и из-за возросшей конкуренции произошел частичный отток посетителей «Искры». Чтобы удержаться на плаву, владельцы здания поставили пристрой, где вскоре открылись бар и летнее кафе. Но начавшаяся в 2020 году пандемия коронавируса надолго оставила без зрителей все кинотеатры. В феврале 2021 года организации-владельцы «Флейм» и «Лира» закрыли «Искру», пообещав вернуться. Но этого так и не произошло.

ПОПЫТКА ПРОДАЖИ И ПОЖАР

Летом 2022 года здание кинотеатра «Искра» впервые выставили на торги за 64,5 млн рублей. Но желающих купить его за такую сумму не нашлось, и аукцион не состоялся. Позднее попытки найти нового владельца кинокомплекса продолжались: его еще несколько раз выставляли на продажу с понижением цены. Но и это не принесло желаемого результата – кинотеатр все еще находится в собственности прежних владельцев. К слову, признанных банкротами.

6 мая 2023 года в летнем кафе, что на первом этаже «Искры» произошел пожар. Как пояснили позднее в МЧС по Башкирии, причиной стал брошенный кем-то окурок, от которого задалось пламя. Сейчас пострадавшее при пожаре здание обтянули баннерами, чтобы последствия не так бросались в глаза.

Через некоторое время после пожара стало известно, что в мэрии хотят провести масштабную реконструкцию и благоустройство площади перед «Искрой». Работы должны начать уже в этом году, а сдадут обновленную площадку с фонтаном «Мальчик с кураем» к 450-летию Уфы, которое отметят в 2024 году.

6 мая 2023 года в летнем кафе кинотеатра произошел пожар

Постепенно здание, признанное памятником архитектуры, стало как бельмо на глазу: покупать его никто не спешил, а пожар «обезобразил» фасад. Летом 2023 года городские власти предложили конкурсному управляющему, сопровождающему дело о банкротстве владельцев кинотеатра, передать «Искру» в собственность города.

Как пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе уфимской мэрии, сносить его никто не планирует. Однако и о дальнейшей судьбе «Искры» пока ничего не известно. В частности, будут ли там когда-нибудь вновь показывать кино, или здание перепрофилируют под другие цели – вопрос остается открытым.