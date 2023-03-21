Добавят музыку и киоски в одном стиле: что хотят сделать с площадкой перед фонтаном «Мальчик с кураем» к 450-летию Уфы

Власти хотят установить на площади видеонаблюдение и сделать фонтан музыкальным

Власти Уфы планируют благоустроить площадь перед фонтаном «Мальчик с кураем» на проспекте Октября и бульвар Саид-Галиева напротив Госцирка.

В прошлом году уфимская мэрия заключила контракт на проект благоустройства площади перед кинотеатром «Искра». Победителем аукциона стала фирма из Ленинградской области «Точка» - их специалисты разработали концепцию и проект обновления площади и аллеи на бульваре Саид-Галиева.

ПРОЕКТ БУДУЩИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Проектную документацию они разработают за 2 млн 34 тысячи рублей при первоначальной стоимости контракта в 6 млн рублей. Деньги выделят из городского бюджета. Согласно заданию, победитель должен подготовить документы на благоустройство участка площадью 3,8 гектаров.

Как пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе уфимской мэрии, на данный момент проект благоустройства дорабатывается. Когда начнутся ремонтные и строительные работы пока не известно: сначала нужно утвердить проект.

Заказчики должны были до 31 января 2023 года представить фирме «Точка» схемы расположения дорог и «красных линий», инженерных сетей и даже представить данные о загруженности площади во время массовых мероприятий. Был в техническом задании и довольно странный пункт: мэрия должны была предоставить справку об отсутствии объектов культурного наследия на этой территории.

Известно, что в июле 2022 года Башкультнаследие утвердило границы и режим использования объекта культурного значения – кинотеатра «Искра». Он расположен как раз на территории, которую хотят облагородить.

ЧТО ПЛАНИРУЮТ СДЕЛАТЬ

Так что же хотят сделать с этой площадкой? Для начала проектировщики должны придумать единый стиль оформления для дорожек, урн, цветочниц и скамеек, продумать как будут озеленять территорию, где посадят деревья и кустарники, а где сделают газоны. Также должен быть придуман дизайн киосков, которые могут поставить на площади, табличек и указателей. Еще одно условие при проектировании: сохранение существующей растительности. То есть вырубка деревьев на данном участке не предусмотрена.

По требованиям к проекту, оформители должны продумать возможность регулирования яркости фонарей в ночное время, придумать, где должны располагаться камеры наружного видеонаблюдения и аудиосистема для «звукового сопровождения пространства». То есть сделать фонтан музыкальным.

После утверждения проекта власти будут искать подрядчика, который возьмется за воплощение этих идей в жизнь. Площадь перед фонтаном, который в народе много лет в шутку называют «Все продай, купи курай», должна будет измениться до неузнаваемости.