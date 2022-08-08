В Уфе во второй раз не смогли продать здание кинотеатра «Искра»

Фото: https://vk.com/kinoufa

В Уфе во второй раз не смогли продать пристрой здания кинотеатра «Искра».

Популярный некогда серди уфимцев кинотеатр закрылся в начале 2021 года, не сумев пережить пандемию коронавируса. У его владельцев появились серьезные долги, из-за которых началась продажа здания.

Изначально его пытались реализовать в середине июня как имущество должника за 64,5 млн. рублей, но такая цена никого не привлекла. 4 августа июля состоялись повторные торги, на которых стоимость комплекса снизили до 54,9 млн. рублей. Однако и в этот раз здание площадью в 1235 квадратных метров на проспекте Октября так никого и не привлекло.