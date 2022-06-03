Кино уже точно не покажут. «Искру-IMAX» в Уфе пытаются продать за 64,5 млн. рублей

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15 июня в Уфе состоится аукцион, на котором могут продать часть кинотеатра «Искра-IMAX».

Уже в июне может решиться судьба одного из зданий уфимского «бермудского треугольника» - кинотеатра «Искра-IMAX». Уникальный кинозал так не смог полноценно заработать после эпидемии коронавируса, а санкции зарубежных кинотеатров, по всей видимости, окончательно поставили крест на его работе в формате IMAX.

Как стало известно «КП-Уфа», 15 июня в Уфе состоятся очередные торги по продаже имущества должников. Среди обычных лотов числится часть здания кинотеатра по адресу проспект Октября, 94 – именно та, которую построили в 2009 году. Эксперты оценили начальную стоимость лота в 64,5 миллиона рублей. С каждым шагом она будет увеличиваться на 645 тысяч. Сейчас владельцем именно этой части помещения числится уфимская компания, работающая в сфере IT.

Согласно официальным документам, общая площадь арестованного нежилого помещения на первом этаже составляет порядка 1 235 квадратных метров. Здесь почему-то указаны два кинозала формата IMAX по 246 и 234 «квадрата», холл, лестницы, кафе и помещения для обслуживающего персонала. Общее состояние здания, построенного 13 лет назад, оценивают как «хорошее». Примечательно, что в документации не указан инвентарь для проведения киносеансов.

ЕСТЬ ЕЩЕ ДОЛГИ

Тем временем продолжается судебное разбирательство между уфимским владельцем кинотеатра «Искра» и питерской компанией «Невафльм». По данным Арбитражного суда, последняя предоставила кинотеатру оборудования и прочих ресурсов на 36 тысяч евро, но полной оплаты так и не получила. Из-за просрочки общая сумма долга в итоге выросла до 71 тысячи.

По последним данным, кредитор обратился в суд с ходатайством об отложении заседания для заключения мирового соглашения с должником.