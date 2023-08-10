В уфимской мэрии высказались о судьбе кинотеатра «Искра»

Так выглядел кинотеатр «Искра» до пожара

В мэрии Уфы специально по запросу «КП-Уфа» рассказали, что происходит с кинотеатром «Искра».

Уфимский кинотеатр «Искра», расположенный на проспекте Октября, закрылся в феврале 2021 года. Тогда владельцы утверждали, что это временная мера. Спустя некоторое время здание, признанное объектом культурного наследия, было выставлено на торги – хозяева обанкротились и хотели выплатить долги путем его продажи. Аукцион срывался несколько раз, так как желающих купить «Искру» не находилось.

6 мая 2023 года в летнем кафе, расположенном в пристрое к кинотеатру «Искра» произошел пожар. На тот момент здание принадлежало двум организациям – ООО «Флейм» и ООО «Лира». Фасад временно закрыли тентами, но проблему это не решило: что будет с кинотеатром в географическом центре Уфы никто не знал.

Как пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе мэрии, сейчас кинотеатр не функционирует, а владельцы проходят процедуру банкротства. В итоге, городская администрация обратилась к конкурсному управляющему ООО «Флэйм» с просьбой передать этот объект в собственность города. Как известно, «Искра» является памятником архитектуры регионального значения.

- В соответствии с действующим законодательством снос ОКН не допускается, - подытожили в уфимской мэрии.

Напомним, в этом году на площади перед кинотеатром «Искра» началось масштабное благоустройство пространства перед фонтаном «Мальчик с кураем». Завершить работу должны в 2024 году, к 450-летию Уфы.

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