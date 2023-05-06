В Уфе прямо сейчас горит кинотеатр «Искра»

Фото: «КП-Уфа»

В Уфе 6 апреля произошел пожар в кинотеатре «Искра». Об этом «КП-Уфа» сообщили очевидцы. Со слов свидетелей, сейчас все здание охвачено дымом. Предварительно внутри никого не было.

Фото: «КП-Уфа»

– Летнее кафе сгорело полностью. Переднюю часть тушат. Все в дыму. Где-то в середине тоже горит. Очень много пожарных, – рассказал собеседник «КП». Произошедшее также прокомментировал мэр Уфы Ратмир Мавлиев. По его словам, в ЧП никто не пострадал, но пока что причины произошедшего неизвестны.

Фото: «КП-Уфа»

– Произошло возгорание на летней веранде кинотеатра «Искра». Пострадавших нет. Все службы на месте. Причины и обстоятельства выясняем, – отметил он.

Напомним, что кинотеатр не работает в столице Башкирии уже несколько лет. Летом 2022 года было известно, что часть кинотеатра «Искра-IMAX» пытаются реализовать как имущество должника