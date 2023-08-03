Радий Хабиров лично приехал на переговоры с вооруженным гранатой мужчиной. Фото: правительство РБ.

Около полудня 2 августа уфимские соцсети заполнились новостями: «Нагаевское шоссе перекрыто. Какой-то мужчина утверждает, что у него при себе граната, и он собирается взорвать автозаправку». Мгновенно на въезде образовалась огромная пробка, а местность оцепили силовики. К счастью, трагедии удалось избежать. На место ЧП лично приехал глава Башкирии Радий Хабиров, который смог уговорить захватчика не делать глупостей и сдаться, а также пообещал свою помощь. «Комсомолка» собрала все, что известно об этой нашумевшей истории.

ПЕРЕКРЫТОЕ ШОССЕ И ОГРОМНАЯ ПРОБКА

Изначально практически не было никакой информации – кто такой захватчик, чего он хочет и действительно ли имеет при себе боеприпасы. Чтобы обеспечить безопасность, на место происшествия мгновенно стянулись экипажи сотрудников полиции, Росгвардии и экстренные службы. Невзирая на возмущения автомобилистов, они перекрыли около 6 километров Нагаевского шоссе без каких-либо объяснений причин.

Четыре часа местные жители не могли попасть домой из-за оцепления Фото: Павел КРАЙНОВ

- Я поехал за хлебом в Карпово, а уже на обратном пути прямо передо мной закрыли дорогу! Встала машина ДПС и не пускает. Спрашиваю: чего случилось-то? А сотрудник говорит, так и так, мужик с гранатой где-то рядом. Весь день здесь просидел, на жаре-то. И в объезд некуда ехать, мне в Жилино надо (соседняя деревня – Ред.), – рассказал в беседе с «КП-Уфа» местный житель.

Еще одна жительница Нагаево пыталась убедить сотрудника ГИБДД, перекрывшего на служебной машине проезд, пропустить ее.

- Ну как же так? Я на работу опоздала на полдня! Мне не надо на заправку, я в сторону города поеду! А если он до ночи там стоять будет? Почему нельзя его быстрее задержать уже! – скандалила женщина, но автоинспекторы были непреклонны. Мол, пока вся ситуация не разрешится, проезд будет закрыт.

Дорогу перекрыли экипажи полиции и Росгвардии Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ

ЧТО ИЗВЕСТНО О ЗАХВАТЧИКЕ

А вскоре появились и первые данные о захватчике: им оказался 39-летний житель города Октябрьский Ильдар Б. – дезертир, который самовольно покинул военную часть и должен был понести за это наказание. По пути на судебно-психиатрическую экспертизу, мужчине удалось сбежать, после чего он потребовал выполнить два условия – прекратить в отношении него уголовное дело, а также привезти главу Башкирии Радия Хабирова для переговоров. Ситуацию осложняло и то, что у силовиков не было точных данных, сколько боеприпасов у мужчины в действительности было при себе (кто-то говорил, что одна граната, кто-то утверждал, что четыре, а кто-то и вовсе – шесть – Ред.), и были ли они настоящими или обычным муляжом.

А далее произошло то, что никто не ожидал – на въезде к Нагаево показалась машина с правительственными номерами и включенными проблесковыми маячками. Условие захватчика было выполнено – и на переговоры действительно приехал Радий Хабиров. В правительстве республики сначала опубликовали запись телефонного разговора, во время которого Хабиров убеждал дезертира не «делать глупостей и не ломать дров», а встретиться и спокойно все обсудить. Глава республики пытался донести до вооруженного мужчины, что «ситуация нехорошая», поэтому важно остановиться вовремя, пока есть возможность все исправить.

– Я вам гарантирую, что, если я что-то могу для вас сделать, я все сделаю. <…> Я твердо обещаю, что сам лично буду вами заниматься. <…> Я никогда не обманываю, и если у вас есть ко мне доверие, то я сейчас подъеду, и мы нормально поговорим, - пообещал по телефону Хабиров.

Глава республики действительно сдержал свое слово и уже вскоре прибыл на место происшествия, где уже лично попытался убедить мужчину положить свою гранату на землю.

Так выглядит та самая заправка, рядом с которой и разыгралась драма Фото: Павел КРАЙНОВ

- Чтобы ты понимал: мне твоя жизнь просто дорога. Потому что ты попал в беду, и я хочу тебе помочь. Твоя беда закончится точно, но, когда ты стоишь с гранатой – это уже угроза, и ты должен понимать это. Давай сделаем так. Отойди в сторону, положи гранату, куда никто не подойдет. Захочешь – вернешься и заберешь ее. Все уйдут, а мы с тобой тут сядем и поговорим, - попросил Хабиров дезертира.

Позже, оставшись с мужчиной один на один, он смог убедить его все же отдать гранату сотрудникам Росгвардии и сдаться силовикам, чтобы никто не пострадал. Дезертира сразу же задержали и отправили на допрос. А вскоре на дороге было снято оцепление, вновь открыто автомобильное движение, а местные жители через четыре с лишним часа, наконец-то, смогли попасть домой.

ПРОБЛЕМА «ПЯТИСОТЫХ»

Кстати, не только глава Башкирии проявил свое мастерство в переговорах. Позже Радий Хабиров выразил отдельную благодарность сотрудникам Росгвардии.

– Эти мужественные люди действовали так, чтобы спасти его (дезертира – Ред.) жизнь, чтобы он глупостей не наделал, - подчеркнул в беседе с журналистами руководитель региона.

В самой Росгвардии также подтвердили, что два офицера из управления ведомства также принимали участие в переговорах с вооруженным мужчиной.

В переговорах с дезертиром также участвовали и Росгвардейцы. Фото: Росгвардия РБ

– Росгвардейцы вступили в переговоры с гражданином и убедили его сдаться. Боеприпас изъят и отправлен на исследование. В результате умелых действий офицеров Росгвардии пострадавших в ходе происшествия нет, - отметили в ведомстве.

Сам же Радий Хабиров, комментируя случившееся, назвал «пятисотых» (так называют дезертиров – Ред.) довольно серьезной проблемой, однако, добавил, что в такое непростое время оступиться может каждый.

– Там тяжело, он оступился и нарушил закон - самовольно оставил часть. По-человечески его, конечно, жалко. Но, к сожалению, закон он нарушил. Я поручился, что буду ему помогать, и таким ребятам надо помочь. Хотя неправильно, если каждый будет за гранату хвататься, так мы решение точно не найдем, – констатировал Хабиров.

Гранату изъяли и передали специалистам Росгвардии. Фото: Росгвардия РБ

«ПОСТУПОК НАСТОЯЩЕГО ЛИДЕРА»

Поступок Радия Хабирова вызвал большой резонанс среди жителей Башкирии. В свою очередь многие чиновники высоко оценили смелость и отвагу своего руководителя, о чем поспешили заявить у себя на страницах в соцсетях.

– Можно по-разному оценивать поступок главы Башкирии (якобы, так нельзя, он же глава региона и не имеет права рисковать и т.д.). Я считаю по-другому – это поступок Лидера и точно (вне всякого сомнения) поступок Мужчины, отвечающего за безопасность вверенной ему территории, - отметил руководитель администрации Главы Башкирии Максим Забелин.

– Наш Глава! Горд быть частью команды! – прокомментировал видео переговоров Хабирова с дезертиром мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

– Какой пример! Я знаю Радия Фаритовича достаточно давно - решительности и смелости у него всегда было достаточно. Возглавить огромную республику и повести ее вперед сумеет не каждый. А сегодняшний поступок характеризует его как настоящего лидера и мужественного человека. Жителям Башкортостана есть на кого равняться. Горжусь! – заявил экс-глава региональной Госавтоинспекции, а ныне депутат Госдумы РФ Динар Гильмутдинов.