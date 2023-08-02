Нагаевское шоссе перекрыто силовиками Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ

В Уфе силовики перекрыли Нагаевское шоссе из-за мужчины, который грозится взорвать автозаправку, если к нему на переговоры лично не приедет глава Башкирии Радий Хабиров. Выясняем, что известно о случившемся на настоящий момент.

Все началось с того, что днем 2 августа неподалеку от автозаправки рядом с Нагаевским шоссе неизвестный мужчина достал предмет, похожий на гранату, и пообещал взорвать его. По некоторым, пока еще официально неподтвержденным данным, это дезертир. Ранее против него завели уголовное дело об оставлении части. По предварительной информации, он требует снять с него обвинения. Известно, что 39-летний мужчина потребовал личных переговоров с главой республики Радием Хабировым. Последний уже приехал на место происшествия, передал «КП-Уфа» собственный источник.

На фото: предположительно тот самый вооруженный мужчина идет по Нагаевскому шоссе. Фото: maps.ufanet.ru

Практически сразу же на место прибыли все сотрудники полиции, Росгвардии и других силовых структур, а также экстренные службы. Все Нагаевское шоссе, а также выезд из ближайшей деревни Карпово перекрыты полицейскими в бронежилетах и касках. В общей сложности перекрыто около 6 километров дороги. На въезде в Нагаево уже образовалась огромная пробка. Местные жители жалуются, что не могут попасть домой, им предлагают либо подождать, либо искать объездные пути.

- Ничего не понятно. Никто ничего не говорит толком. Ходят слухи, что у захватчика при себе 6 гранат, и он грозится взорвать их в любой момент, - рассказал один из водителей журналистам, работающим на месте ЧП.

НА МЕСТО ПРИЕХАЛ РАДИЙ ХАБИРОВ

В настоящий момент известно, что к месту происшествия едет правительственная машина с включенными проблесковыми маячками. Кто именно там находится, официально не сообщается, но источники «Комсомолки» подтверждают, что в машине находится Радий Хабиров, который едет для переговоров с захватчиком.

На месте также работают корреспонденты «КП-Уфа». Мы следим за ситуацией.