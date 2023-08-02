Вооруженный мужчина грозится взорвать гранату на заправке под Уфой

На фото: предположительно тот самый вооруженный мужчина идет по Нагаевскому шоссе. Фото: maps.ufanet.ru

Сегодня, 2 августа, неподалеку от автозаправки на Нагаевском шоссе под Уфой неизвестный мужчина достал предмет похожий на гранату и стал угрожать взорвать ее.

По предварительной информации, опубликованной в телеграм-канале телеканала «Вся Уфа», мужчина пришел на заправку и стал угрожать взрывом. Якобы с собой у него несколько гранат, которые он обещает взорвать. О требованиях или причинах захвата АЗС пока не сообщается.

По данным РИА Новости, мужчина, предположительно, может быть военным дезертиром. Подтвердить эти данные пока не представляется возможным, «КП-Уфа» запросила комментарий у МВД по Башкирии. Как только он появится, мы его сразу опубликуем.

кадр видео: Mash

На место оперативно прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и других силовых структур. Очевидцы заметили прибывшую пожарную машину. Участок Нагаевского шоссе и выезд из ближайшей деревни Карпово перекрыт, водителей разворачивают прямо на дороге. Автомобилисты отмечают, что на дороге стоят полицейские в бронежилетах и касках.

Прямо сейчас с вооруженным мужчиной ведут переговоры специалисты из силовых структур. Один из водителей, застрявший на Нагаевском шоссе, рассказал журналистам, что у неизвестного могут быть с собой шесть гранат.

- Там человек захватил заправку, две гранаты в руках держит. И еще четыре есть с собой. Грозится, что взорвет, - говорит местный житель.

По словам жителей соседней деревни Нагаево, на заправке работают две женщины, обе операторы АЗС.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.