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НовостиПроисшествия2 августа 2023 10:58

В Уфе на Нагаевском шоссе сняли оцепление после того как мужчина с гранатой сдался силовикам

В Уфе открыли движение по Нагаевскому шоссе после ЧП с вооруженным гранатой мужчиной
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Оцепление снято, проезд по шоссе свободен

Оцепление снято, проезд по шоссе свободен

Фото: Павел КРАЙНОВ

В Уфе сняли оцепление и возобновили автомобильное движение на Нагаевском шоссе, после того как вооруженный мужчина сдался и передал свою гранату сотрудникам Росгвардии. Об этом сообщает корреспондент «КП-Уфа», который находится на месте событий. Автомобильная пробка, которая образовалась тут ранее, уже исчезла, и все водители спокойно могут проезжать по дороге.

Напомним, Нагаевское шоссе перекрыли около полудня 2 августа из-за 39-летнего военного дезертира, который покинул часть и должен был понести за это наказание. В ответ на это мужчина пригрозил, что у него при себе имеются гранаты, которые он взорвет на автомобильной заправке, если к нему лично на переговоры не приедет глава Башкирии Радий Хабиров.

Желание мужчины было исполнено – спустя некоторое время на правительственной машине Хабиров действительно прибыл на место ЧП. Он смог уговорить дезертира сдаться силовикам и передать гранату сотрудникам Росгвардии. Действительно ли это было взрывное устройство или муляж – пока официально не уточняется.