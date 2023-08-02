Радий Хабиров прокомментировал переговоры с вооруженным гранатой жителем Башкирии

Фото: ТГ-канал "Подслушано в Башкирии"

В Уфе мужчина, вооруженный гранатой, сдался после переговоров с главой Башкирии Радием Хабировым. Руководитель региона выехал на Нагаевское шоссе, чтобы лично поговорить с дезертиром. По словам Хабирова, главная задача, которая стояла перед ним, не дать совершить мужчине «глупостей».

- Спасибо сотрудникам Росгвардии, мужественные люди, действовали, чтобы спасти его жизнь, чтобы глупости не наделал, - прокомментировал случившееся руководитель региона.

Хабиров признался, что мужчину ему по-человечески жалко.

- По-человечески его, конечно жалко. Была задача - чтобы он глупостей не наделал. Но, к сожалению, закон нарушил. Я поручился, что буду ему помогать. Надо ему помочь. Таким ребятам надо помочь. Хотя неправильно, если каждый будет за гранату хвататься, так мы решение не найдем, - цитирует главу республики ИА «Башинформ».

Известно, что угрожавший взорвать гранту 39-летний мужчина самовольно покинул воинскую часть. Днем 2 августа он достал предмет, похожий на гранату, и стал угрожать ее взорвать. Участок, на котором находился дезертир, оцепили, из-за чего возникла огромная пробка.

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